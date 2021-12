Pandemieplan Bisher einzigartig in der Schweiz: Der Thurgauer Pandemieplan verknüpft die Human- und Veterinärmedizin Der Pandemieplan Thurgau ist schweizweit der erste, der die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) umsetzt, dass Pandemiepläne nicht nur auf Grippepandemien fokussieren sollen. Aber auch die detaillierte Risikomatrix hat Pioniercharakter. Der Pandemieplan Thurgau wird per 1. Januar 2022 in Kraft gesetzt.

Das alte Bettenhochhaus des Kantonsspitals Frauenfeld wurde am 22. Juni 2020 von 22 Uhr bis Mitternacht rot beleuchtet. Es war eine Aktion der Veranstaltungs- und Kulturbranche aus Angst vor einer massiven Insolvenzwelle in der Branche. Bild: Andrea Stalder

Eine Epidemie oder gar Pandemie kann enorme Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und den Zustand der Wirtschaft haben. Das zeigt die Coronapandemie eindrücklich. Deshalb sind rasches und zielorientiertes Handeln von grosser Bedeutung. Muss es schnell gehen, darf es aber nicht zu kompliziert sein.

Der Pandemieplan Thurgau soll vor diesem Gefahrenhintergrund als praktisch orientiertes Dokument ein möglichst einfaches Instrument zur Pandemiebewältigung darstellen. Er orientiert sich dabei an den bereits bestehenden kantonalen Führungs- und Organisationsstrukturen und passt diese an die Besonderheiten von pandemischen Lagen an.

Human- und Veterinärmedizin rücken näher zusammen

Dabei will der Thurgau, ebenfalls als erster Kanton in der Schweiz, das One-Health-Prinzip umsetzen. Dieses bezeichnet den interdisziplinären Ansatz zur engen Zusammenarbeit zwischen Veterinär- und Humanmedizin. «Diese Zusammenarbeit ist gerade in der Pandemie Voraussetzung für die Erhaltung und Förderung der Gesundheit von Mensch und Tier, für die Einsparung von Ressourcen und den Erhalt einer intakten Umwelt», heisst es in einer Mitteilung der Staatskanzlei. Der Pandemieplan soll daher universell angewandt werden können.

Zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten

Im Hauptteil umfasst der Pandemieplan verschiedene Handlungsfelder. Dazu gehören laut Staatskanzlei nebst der medizinischen Versorgung, den Schutzkonzepten- und Schutzmaterialien oder der Testung und Impfung insbesondere auch die mentale, soziale und psychische Gesundheit. Hinzu kommen Handlungsfelder wie die betriebliche Vorbereitung oder die Kommunikation. Triebfeder dazu war das Bundesgesetz über die Bekämpfung übertragbarer Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz). Dieses schreibt vor, dass sowohl Bund als auch Kantone Vorbereitungsmassnahmen für Pandemiefälle treffen. Dazu gehört die Erarbeitung von Einsatz- und Notfallplänen, die als Grundlage für die Vorbereitung zur Bewältigung einer Pandemie in der Schweiz dienen.

Vorgabe mit sechs Strategiegrundsätzen

Gemäss Bundesvorgaben sollte der Plan sechs Strategiegrundsätzen folgen: Infektionsquellen kontrollieren und die Ausbreitung verlangsamen; Gesundheitsversorgung gewährleisten; Versorgung mit Medikamenten sicherstellen; im Pandemiefall impfen; das soziale und wirtschaftliche Leben aufrechterhalten; das medizinische Personal, Behörden und Bevölkerung sensibilisieren und informieren.

Ex-Chef des BAG unterstützt den Kanton Thurgau

Thomas Zeltner, ehemaliger Direktor des Bundesamts für Gesundheit. Bild: Tobias Garcia

Vor knapp eineinhalb Jahren hat der Regierungsrat einer Projektorganisation den Auftrag erteilt, den kantonalen Pandemieplan neu zu erarbeiten. Unterstützt wurde die Projektgruppe von Thomas Zeltner, dem langjährigen Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Von Juli bis September 2021 wurde ein externes Vernehmlassungsverfahren durchgeführt. Laut einer Mitteilung der Staatskanzlei gingen 26 Stellungnahmen ein: «Die Projektorganisation hat die Stellungnahmen gesichtet und alle Änderungsvorschläge geprüft und teilweise übernommen.»