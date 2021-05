Pandemie-Öffnungsschritte

Die am Mittwoch vom Bundesrat bekanntgegebenen nächsten Massnahmenlockerungen in der Bekämpfung der Coronapandemie eröffnen auch für das Open Air auf der Grossen Allmend neue Perspektiven. So soll im Frühherbst ein Festival im Kleinen stattfinden. Die Behörden haben ihre Unterstützung signalisiert.