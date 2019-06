Päckli so weit das Auge reicht: Das Paketzentrum Frauenfeld feiert seinen 20. Geburtstag Das Paketzentrum Frauenfeld feiert sein 20-jähriges Bestehen. Insgesamt 400 Mitarbeiter fertigen hier täglich 300'000 Päckli ab. Hierfür brauchen sie eine starke Rückenmuskulatur. Rahel Haag

Das Paketzentrum Frauenfeld feiert sein 20-jähriges Bestehen. (Bild: Rahel Haag)

Es dröhnt. Auf den Förderbändern ziehen die Päckli vorbei. 1,68 Meter pro Sekunde legen sie zurück. «Wir kennen jedes Päckli persönlich», sagt Titus Bütler, Leiter des Paketzentrums. Seit dem ersten Tag trägt er hier die Verantwortung. Denn obwohl das Paketzentrum in Frauenfeld hochautomatisiert ist, geht jedes Päckli durch die Hände eines Mitarbeiters.

Ein Mitarbeiter legt die Päckli auf das Förderband. (Bild: Rahel Haag)

Liegen die Päckli auf dem Förderband, passieren sie das sogenannte automatische Codiersystem. Hier werden sie vermessen und fotografiert. «Das dauert nicht einmal eine Sekunde», sagt Bütler laut, um gegen das Dröhnen anzukommen.

Titus Bütler, Leiter des Paketzentrums Frauenfeld. (Bild: Andrea Stalder)

Vor 20 Jahren, am 31. Mai 1999, wurde das Paketzentrum eröffnet. Zeitgleich mit den Standorten in Härkingen SO und Daillens VD. In der Ostschweiz seien mehrere Standorte geprüft worden. Schliesslich machte Frauenfeld das Rennen. «Unter anderem wegen der guten Anbindung an die Autobahn und des Schienenverkehrs», sagt Mediensprecher Markus Werner.

Ein Container wird auf die Schienen verladen. (Bild: Rahel Haag)

Im vergangenen Jahr wurden schweizweit insgesamt 138 Millionen Päckli abgefertigt. «Würde man alle aneinanderreihen, betrüge die Strecke 82000 Kilometer», sagt Bütler, «das würde reichen, um zweimal die Welt zu umrunden».

In Frauenfeld arbeiten rund 400 Angestellte, pro Schicht sind 150 im Einsatz. Gearbeitet wird hier von sieben Uhr morgens bis nachts um zwei. «Dazwischen steht hier alles still», sagt Werner. In dieser Zeit würden die Maschinen gewartet.

Die Förderbänder im Paketzentrum Frauenfeld erstrecken sich über neun Kilometer. (Bild: Rahel Haag)

Unterstützung von einer Physiotherapeutin

Einige Meter weiter ist ein Mitarbeiter gerade damit beschäftigt, die grösseren und schwereren Pakete auf das Förderband zu legen.

«Ein Mitarbeiter hebt pro Nachtschicht bis zu 14 Tonnen»

sagt Bütler. Deshalb stehe den Mitarbeitern während der Arbeitszeit ein Kraftraum zur Verfügung. Dort würden sie von einer Physiotherapeutin instruiert, um mit Hilfe der Übungen vor allem die Rückenmuskulatur zu stärken. «Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter gesund bleiben», sagt Bütler.