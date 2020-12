ostschweizer Arbeitsmarkt Zahl der Stellensuchenden erreicht Höchststand in St.Gallen +++ Männer von Arbeitslosigkeit stärker betroffen im Thurgau +++ leichte Zunahme in Appenzell Ausserrhoden Im November ist die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St.Gallen gegenüber dem Vormonat um 363 auf 13'968 Personen angestiegen. Im Kanton Thurgau stieg die Anzahl um 294 auf 7558 Stellensuchende. In Appenzell Ausserrhoden waren Ende November 24 Personen mehr als im Vormonat auf Stellensuche.

Die Anzahl Stellensuchender ist in St.Gallen auf 13'968 und im Thurgau auf 7558 Personen gestiegen. Bild: Gaetan Bally/Keystone

(pd/nat) Ende November waren im Kanton St.Gallen 13'968 Stellensuchende bei einem Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum gemeldet, wie die Staatskanzlei mitteilt. Die aktuelle Stellensuchendenquote liegt bei 5 Prozent. Dieser Wert ist zwar höher als während der Finanzkrise Ende 2009. Allerdings war damals die Zahl der Erwerbspersonen tiefer als heute. Darum liegt die aktuelle Stellensuchendenquote von 5 Prozent deutlich unter dem Höchstwert vom Dezember 2009 (5,7 Prozent).

Im Vergleich zum Oktober werden 363 Stellensuchende mehr gezählt. Gegenüber dem November 2019 beträgt die Zunahme 40,4 Prozent (Schweiz: 38 Prozent, Thurgau: 35 Prozent).

Die Zahl der 15- bis 24-jährigen Stellensuchenden sank im Vergleich zum Vormonat um 13, jene der 25- bis 49-Jährigen stieg um 277 und jene bei den 50-Jährigen und älteren um 105 Personen.

Im November gab es in allen Wahlkreisen Zunahmen gegenüber dem Vormonat. Sie lagen zwischen 1,2 Prozent im Wahlkreis St.Gallen und 4,8 Prozent im Toggenburg. Im Jahresvergleich bleibt der Anstieg in allen Wahlkreisen weiterhin hoch, zwischen rund 36 Prozent im Wahlkreis Wil und 47 Prozent im Sarganserland.

Zunahme in der Industrie grösser als bei den Dienstleistungen

Im Sektor der Industrie und des verarbeitenden Gewerbes gab es diesen Monat den grössten Zuwachs an Stellensuchenden im Baugewerbe (+12,4 Prozent) sowie bei Möbeln und Reparatur von Maschinen (+7,0 Prozent). Alle anderen Branchen lagen im Mittel des Sektors (+5,0 Prozent) oder darunter.

Geringfügig gewachsen ist die Zahl der Stellensuchenden im Dienstleistungssektor (+1,1 Prozent). Höhere Zunahmen gab es im Gastgewerbe (+5,1 Prozent) und auch im Bereich Autohandel und -reparatur (+8,3 Prozent). Rückläufig sind die Zahlen im Finanzbereich (-2,1 Prozent) und in der Informatikbranche (-5,6 Prozent). Im Vorjahresvergleich beträgt der Anstieg sowohl in der Industrie wie auch bei den Dienstleistungen rund 40 Prozent.

Weniger Anträge auf Kurzarbeit in der Industrie, mehr im Dienstleistungssektor

Die Voranmeldungen zur Kurzarbeit haben sich gesamthaft gegenüber dem Vormonat nur leicht verändert. Ende November sind vom Amt für Wirtschaft und Arbeit Gesuche von rund 2200 Betrieben für knapp 31'000 Mitarbeitende bewilligt worden. Betroffen ist somit etwa jede zehnte im Kanton St.Gallen beschäftigte Person.

Nach Branchen betrachtet sind Verschiebungen festzustellen. So sind in der Industrie und im verarbeitenden Gewerbe noch knapp 15 Prozent der Beschäftigten für Kurzarbeit vorangemeldet (Vormonat: 19,4 Prozent). Einen Rückgang um rund 1000 Voranmeldungen gab es in der metallverarbeitenden Industrie sowie im Maschinenbau mit über 1500.

Dem steht eine Zunahme im Dienstleistungssektor gegenüber, wo aktuell 8,7 Prozent der Beschäftigten zur Kurzarbeit vorangemeldet sind (Vormonat: 6,7 Prozent). Deutliche Anstiege gab es im Gastgewerbe und in der Beherbergung (+2'000) sowie bei den freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen (+1'800). Im Bereich Kunst, Sport, Unterhaltung, Erholung haben sich die Voranmeldungen mehr als verdoppelt (von 450 auf 1'050).

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Arbeitslosenzahlen markant höher, wie das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Thurgau mitteilt. Im November 2019 registrierte der Kanton Thurgau 2893 Arbeitslose, 1'051 weniger als aktuell. Die Arbeitslosenquote lag vor einem Jahr bei 1,9 Prozent. Die Anzahl Stellensuchender stieg innert Monatsfrist um 294, von 7264 im Oktober auf 7558 im November.

Saisonbedingt gab es bei den ausländischen Arbeitslosen einen etwas höheren Anstieg als bei den Schweizer Arbeitnehmenden. Die Anzahl erhöhte sich bei den Ausländern um 74, von 1942 im Oktober auf 2016 im November. Die Zahl der arbeitslosen Schweizerinnen und Schweizern stieg um 52, nämlich von 1876 auf 1928.

Männer aktuell stärker betroffen

Im November registrierte das Thurgauer RAV laut Medienmitteilung 1643 arbeitslose Frauen. Das sind sieben mehr als im Oktober. Bei den Männern war von Oktober mit 2182 bis November mit 2301 Arbeitslosen eine Zunahme um 119 zu verzeichnen.

Bei den Lehrlingen stieg zwar die Anzahl innert Monatsfrist von 59 auf 65. Hingegen reduzierte sich die Arbeitslosigkeit bei den Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern um 18.

Per 30. November waren 2251 Personen (+52) in einer Fachfunktion arbeitslos. Bei Personen, die in einer Hilfsfunktion Arbeit suchen, liegt die Zahl bei 1333 (+86). Die Anzahl arbeitsloser Kaderleute bleibt konstant bei 244.

Dauer der Arbeitslosigkeit

Bezüglich Dauer der Arbeitslosigkeit zeigt die Novemberstatistik eine leichte Tendenz zu einer kürzeren Arbeitslosigkeit. Konkret waren in der Kategorie 1-6 Monate 2253 Personen arbeitslos gemeldet, 87 mehr als im Oktober. Bei Personen mit einer Arbeitslosendauer von 7-12 Monaten stieg die Anzahl um 54 auf aktuell 1035. Die Anzahl Personen mit einer Arbeitslosigkeit von über einem Jahr reduzierte sich um 15 auf 656.

Das Total der Stellensuchenden hat gegenüber dem Vormonat um 24 Personen zugenommen. Neu sind 1048 Personen beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) eingeschrieben, wovon 636 ganz ohne Beschäftigung sind. Dies teilt das Departementssekretariat Bau und Volkswirtschaft mit.

Von den 412 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden befinden sich 146 in der Kündigungsfrist. Weitere 207 Betroffene haben eine Aushilfs- oder Teilbeschäftigung, mit der sie einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 59 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs) oder stehen dem Arbeitsmarkt aus andern Gründen nicht unmittelbar zur Verfügung. Die Arbeitslosenquote, die nur die arbeitslosen Stellensuchenden berücksichtigt, liegt unverändert bei 2,1 Prozent.

Rund 35 Prozent der Stellensuchenden sind über 50-jährig

Von Arbeitslosigkeit betroffen sind 590 Männer und 458 Frauen. 376 Stellensuchende (Vormonat 371) sind über 50-jährig. 13 Prozent aller Betroffenen sind bereits länger als ein Jahr ohne feste Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.

In der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen (Jugendarbeitslosigkeit) sind 127 Personen beim RAV gemeldet. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt mit 2,2 Prozent um 0,1 Prozentpunkt höher als die allgemeine Quote über alle Altersklassen.

Aktuell 214 Betriebe für Kurzarbeit bewilligt

Im November haben die Personalberater im RAV Appenzell Ausserrhoden 483 Beratungsgespräche durchgeführt. Insgesamt konnten sich im Verlauf des Monats 122 Personen von der Arbeitsvermittlung abmelden, während dessen sich auf der andern Seite 146 Personen neu anmelden mussten.

Seit Beginn der Corona-Krise hat die Arbeitslosenkasse Appenzell Ausserrhoden 33,7 Millionen Franken Kurzarbeitsentschädigung ausbezahlt. Entschädigt wurden damit 869 Betriebe für ein Total von 1'280'000 wirtschaftlich bedingter Ausfallstunden. Derzeit verfügen 214 Betriebe über eine Bewilligung für Kurzarbeit.