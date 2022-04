Ostern «Inspiration für Ostern»: Selbstgemachte Stoffhühner und frisches Brot am Ostermarkt in Müllheim Der Gemeinnützige Frauenverein Müllheim und der Landfrauenverein haben einen Ostermarkt organisiert. Die Auswahl umfasste Zöpfe, Hefenussgipfel oder Birnenkuchenbrot sowie gefärbte Eier, Holzhasen, Stoffhühner und Osterneste.

Susanne Schoch, Aktuarin des Frauenvereins Müllheim, zeigt ein selbstgemachtes Huhn, welches in seinem Inneren mit Schokoladeeiern gefüllt ist. Andreas Taverner Ch-8555 Muellhe

Trotz kaltem und regnerischem Wetter führte der Gemeinnützige Frauenverein Müllheim zusammen mit dem lokalen Landfrauenverein am Samstag zum zweiten Mal den kleinen aber feinen Ostermarkt auf dem Müllheimer Dorfplatz durch. In jeweils drei Gruppen zu zwei Mitgliedern standen sie von neun bis 16 Uhr hinter ihren Waren, welche in langer und ehrenamtlicher Arbeit von rund zehn Personen des Vereins mit 44 Mitgliedern erschaffen wurden. Der Erlös aus dem Ostermarkt kommt später einem karitativen Projekt zugute.

Zöpfe aus regionalem Mehl und Hasen aus Holz

Gerda Brönimann vom Gemeinnützigen Frauenverein Müllheim präsentiert bemalte Ostereier. Bild: Andreas Taverner

Der Gemeinderat hat das Zelt, dass die Verkäuferinnen und ihre Waren vor dem garstigen Wetter schützte, umsonst zur Verfügung gestellt, erklärte Marianne Hug vom Frauenverein. «Die Besucherinnen und Besucher tätigen ihre ersten Einkäufe für Ostern und lassen sich von unserer Dekoration inspirieren», sagte eine andere Person. Zur Auswahl gab es von den Landfrauen Müllheim viel Selbstgemachtes. Etwa viele frische Produkte wie Zöpfe, Hefenussgipfel oder Birnenkuchenbrot – das Mehl dazu stamme aus der Mühle Wahrenberger aus Lamperswil wird den neugierigen Kunden erklärt.

Aktuarin Susanne Schoch sagte: «Wir schaffen eben gern kreativ. Manchmal packt es uns; dann werden Eier gefärbt, Holzhasen, Stoffhühner, Osterneste und vieles mehr produziert.» Sie und ihre Helferinnen hoffen auf viele freundliche Begegnungen. Besucherin Claudia Godenzi sagte: «Ich unterstütze mit meinem Einkauf den Frauenverein und lasse mich für Ostern inspirieren.» Eine andere Besucherin fasste zusammen: «Ein Anlass von Müllheimern für Müllheim.» Viele Kunden lassen sich auch beraten. Eine Familie rätselte beispielsweise, ob der angebotene Osterkranz überhaupt zur Dekoration Zuhause passe. Es schien, als tue er es – denn sie nehmen den Kranz mit nach Hause.