Ortsplanung «Privateigentum halten wir hoch»: Gemeinderat Berlingen informierte, wie er das Dorf nach innen entwickeln will In der kleinen Unterseegemeinde steht eine Revision der Kommunalplanung an. Bis Ende des laufenden Jahres soll die öffentliche Mitwirkung abgeschlossen sein, die neue Planung soll 2024 stehen. Vermutlich können anderthalb Hektaren Bauland neu eingezont werden. Am Donnerstagsabend lud der Gemeinderat die Bevölkerung zu einer Infoveranstaltung.

Interessierte Berlingerinnen und Berlinger an der Infoveranstaltung. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Gegen Ende des laufenden Jahres will Berlingens Gemeindepräsident Ueli Oswald sagen können: «Jetzt hämer's». So rief er am Donnerstagabend in der Unterseehalle dazu auf, an der Innenentwicklungsstrategie mitzuwirken. An der gut besuchten Infoveranstaltung ging es um die Ortsplanungsrevision. Oswald stellte fest:

Ueli Oswald, Berlinger Gemeindepräsident. Bild: Donato Caspari

«Die Einflussnahme ist jetzt am grössten. Privateigentum halten wir hoch.»

Der Grossaufmarsch zeigte: Die Berlingerinnen und Berlinger interessieren sich für die Ortsplanung. Wegen Corona sei man zwar ein Jahr verspätet. Doch zum Glück habe schon seine Vorgängerin, Gemeindepräsidentin Annemarie Moret, vieles aufgegleist, lobte Oswald. Am 1. Juli 2020 wurde das geänderte Planungs- und Baugesetz sowie die Harmonisierung der Baubegriffe angepasst. Nun steht die Revision des kommunalen Richt- und Rahmennutzungsplanes an.

Infrastruktur reicht noch für 100 Einwohner mehr

Bereits hätten gute Gespräche stattgefunden und es habe gute Rückmeldungen gegeben. «Das Dorf darf sich entwickeln, hat aber keine Möglichkeit, Land einzuzonen», sagte Oswald. Aktuell zählt Berlingen 907 Einwohner und weist eine Fläche von 397 Hektaren aus, davon 200 Hektaren Wald. Der Gemeindepräsident betonte:

«Unsere Infrastruktur reicht bis tausend Einwohner. Also haben wir noch Potenzial.»

Im 2024 sollen die Pläne für die nächsten 15 Jahre fertig sein. Das schützenswerte Ortsbild von Berlingen fordere bei der Innenentwicklungsstrategie. Matthias Ott, Planer von Winzeler + Brühl, zeigte mit Plänen für jeden greifbar und verständlich die massvolle Entwicklung unter Rücksichtnahme auf Bestand und Qualität auf:

«Es ist keine exakte Wissenschaft. Solche Übungen macht man sonst nur für kleine Städte. Unsere Hauptaufgabe lautet: Siedlungsentwicklung nach innen und familienfreundliches Wohnen fördern.»

Aber Innenentwicklung bedeute nicht gleich Verdichtung. Fazit für Berlingen: Die Bauzonen sind bedarfsgerecht dimensioniert, müssen aber nachverdichtet werden.

Vermutlich können anderthalb Hektaren eingezont werden

Laut kantonalem Richtplan können vermutlich bei der nächsten Kommunalplanungsrevision 1,5 Hektaren Wohn-, Misch- und Zentrumszone eingezont werden. Revisionsziele gibt es auch im Bereich Verkehr und Landschaft: Dazu zählen die Koexistenz der Verkehrsteilnehmer, öffentlicher Schiffsverkehr, private Schifffahrt, und Parkierungsflächen im Umfeld des Dorfkerns ebenso wie der Erhalt der Landschaft von nationaler Bedeutung. Auch die Reben sind Teil des Dorfes und des schützenswerten Landschaftsbildes.

Blick ins Publikum in der Unterseehalle. Bild: Margrith Pfister-Kübler

Im Fokus stehen weiter leerstehende oder unternutzte Gebäude. Lösungen stehen für das Gewerbegebiet «Undere Sandegg», die Mesmerwiese, das Jüch-Gebiet und den Schulweg an. Wichtig sei, dass die Hintergärten im historischen Dorfkern freigehalten werden. Auch soll die Pfarrwiese unbebaut bleiben. Diskussion? Zuerst Schweigen.

«Alle so erschlagen?»

Das fragte der Gemeindepräsident. «Mir händ scho im Internet glueget», war zu hören. Gesprochen wurde von einer «Schrotthütte» in der Nähe des Kindergartens und unbewohnten Objekten. Rege genutzt wurde auch der Austausch bei den ausgestellten Plänen.

Alle Unterlagen sind unter www.berlingen.ch einzusehen. Rückmeldungen können bis am 24. April schriftlich beim Gemeinderat Berlingen eingereicht werden. Oswald schloss die Veranstaltung: «Helfen Sie uns, dass es funktioniert. Sprechen Sie mit uns.»