Die Aadorfer Skulpturenweg-Ausstellung endet mit zwei Veranstaltungen Seit drei Monaten ist der Skulpturenweg im Rotfarbareal geöffnet. Die Veranstalter haben bereits viele Komplimente erhalten. Am Wochenende findet die Finissage der Ausstellung statt. Kurt Lichtensteiger

Eine zwei Tonnen schwere Kuh von Steinmetz-Weltmeister Tobias Kupferschmidt liegt im Rotfarbareal. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Zweifellos war der von 25 Ausstellern bestückte Skulpturenweg entlang der Lützelmurg ein Publikumserfolg. Rund 1500 Schaulustige, ob als Einzelgänger oder in Gruppen, sollen sich während der drei vergangenen Monate auf dem 800 Meter langen Fussweg mit den unterschiedlichen Exponaten auseinandergesetzt haben.

Superlative als Rückmeldungen

Gaby und Kurt Gerber als Veranstalter sind in der Folge mit positiven Rückmeldungen und Komplimenten überhäuft worden. Diese reichen von Superlativen und Hochwertadjektiven wie «einmalig, super, sensationell» bis zu Aussagen wie etwa «internationales Niveau, hochwertige Kunst und einfache Wegführung».

Diese Wertschätzung ist als Belohnung dem veranstaltenden Ehepaar zu gönnen, umso mehr, als damit ein beträchtlicher Aufwand verbunden war. «Wir haben diesen auf uns genommen, weil es uns Spass macht und wir den Kunstschaffenden eine Plattform bieten wollten», meinte Kurt Gerber.

Kleiner Wermutstropfen

Dass der Funken auch auf die entdeckungsfreudigen Besucher, und zwar auf Jung und Alt, übergesprungen ist, erfreut den Ettenhauser mit grosser Genugtuung. So liessen sich Pensionierte, eine auswärtige Primarschulklasse, Hochzeits- und Geburtstagsgesellschaften sowie Flight-Attendants der «Swiss», einen Besuch nicht nehmen. Dass die eintrittsfreie Ausstellung hingegen kaum von der öffentlichen Hand – gemeint sind Politik, Firmen und lokale Schulen – wahrgenommen worden ist, kann der Veranstalter nicht ganz nachvollziehen. Offensichtlich stünden wirtschaftliche Überlegungen weit über der Gelegenheit zu kulturellen Begegnungen.

Der Skulpturenweg findet mit der Ausstellung «tierische Kunst» seinen Abschluss,

So erfolgreich die Veranstaltung gesamthaft gesehen war, so erfolgversprechend soll denn auch die Finissage werden. Den Schlusspunkt setzt am Freitag, 21. September um 20.15 Uhr ein Konzert mit dem aus Radio und Fernsehen bekannten Baritonsänger und Entertainer Sämi Zünd.

Gesang und Ausstellung zum Schluss

Mit seinem Musenkuss-Kabinett «Ach Luise» wird er an der Seite der virtuosen Geigerin Susanne Unsteld und des Pianisten Edward Rushton den Rotfarb-Keller zum Schmelzen bringen. Mit nostalgischen Evergreens und deutschen Chansons beschwört das Trio das Berlin der 20er-Jahre herauf.

Zum auditiven Leckerbissen gesellt sich auch noch ein visueller: Am selben Freitagabend öffnet bei einem Apéro um 17 Uhr die Ausstellung «tierische Kunst». Im Gebäude und im Freien stellen 17 Kunstschaffende in ihren Werken Tiere in den Vordergrund, von den winzigen Insekten über Käfer, Katzen, Haifisch, Kühe bis zu Fabeltieren. Zu sehen bis zum Sonntag, 23. September.

Dann ist endgültig Schluss. Zu hoffen bleibt, dass die Kulturveranstalter auf ihrem eingeschlagenen Weg weiterfahren.