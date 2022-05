Orientierungslauf Mit Karte und Kinderwagen durch Eschlikon: Die Oepfel Trophy gastierte in Eschlikon Über 700 Hobbysportlerinnen und Hobbysportler suchten am dritten Lauf der Thurgauer Oepfel Trophy Kontrollposten im Eschliker Oberdorf.

Altmeister Ernst Baumann zeigt am Start einem Schüler, wo’s lang geht. Bild: PD

Fit sind sie alle, welche am letzten Freitagabend die zehn verschiedenen Parcours unter die Füsse nahmen. Solche waren dabei, welche bereits das achtzigste Lebensjahr überschritten haben, aber auch sehr viele Familien mit Kleinkindern, gar solche im Kinderwagen, wagten sich auf die Strecke.

Nach dem Start bei der Landi waren alle gefordert, sich möglichst fehlerfrei durch das neue Lindenackerquartier zu navigieren. Vorbei am Wohn- und Pflegeheim gings gesichert über die Hauptstrasse in verschiedenen Varianten hinauf bis zum Höhenweg. Und nach einer Schlaufe um die Schulanlagen und, je nach Streckenlänge auch Richtung Bahnhof, kamen sie wohlbehalten zurück zum Bächelackerschulhaus.

Problemlos auch mit Kinderwagen möglich: die Postensuche an der Öpfel-Trophy. Bild: PD

Thurgauer Apfelprodukte als Belohnung

Die schnellsten Schüler schafften ihre Strecke in zwölf Minuten. Bis auf wenige Ausnahmen waren alle Teilnehmer nach weniger als einer Stunde zurück im Ziel, wo wiederum Kulinarisches der Sponsoren aus dem Thurgau auf sie warteten.

Nächste Gelegenheit für eine Teilnahme an einer Öpfeltrophy bietet sich am Freitag, 13. Mai, vom 17.30 bis 19.30 Uhr in Stettfurt. Rangliste und weitere Details unter www.oepfel-trophy.ch. (red)