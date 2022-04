Die Thurgauer Dorf-OL-Serie Öpfel-Trophy startet diesen Freitag in ihre elfte Saison. Zehn Läufe stehen auf dem Programm. In Gachnang wird unter anderem ein Spitzenläufer am Start stehen – nebst vielen Familien. Die Veranstalter um Heinz Stuber hoffen, dass sich die Teilnehmerzahlen an die Zeiten vor der Coronapandemie annähern. 2019 waren über 8000 Laufsportler auf den Bahnen.