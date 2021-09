Ordinationsfeier «Menschen im geistlichen Durchbruch begleiten»: Samuel Ammann aus Frauenfeld und Edith Rohrer Hess aus Münchwilen arbeiten neu in der Diakonie In einem Gottesdienst in Frauenfeld hat vor kurzem die Ordination von Edith Rohrer Hess aus Münchwilen zur Diakonin und von Samuel Ammann aus Frauenfeld zum Diakon stattgefunden.

Kirchenrat und Pfarrer Lukas Weinhold (rechts) mit Diakonin Edith Rohrer Hess aus Münchwilen und Diakon Samuel Ammann aus Frauenfeld. Bild: PD/Timo Kellenberger

Kirchenrat und Pfarrer Lukas Weinhold ordinierte Edith Rohrer Hess aus Münchwilen zur Diakonin und Samuel Ammann aus Frauenfeld zum Diakon. Zum Festgottesdienst in Frauenfeld sind Verwandte und Bekannte gekommen. Die Feier in der Kirche Kurzdorf mit Worshipmusik von der Lighthouse 27-Band sprach ein junges Publikum an. Die Kirchgemeindepräsidenten, Heinrich Krauer von Münchwilen-Eschlikon und Heinz Stübi von Frauenfeld, überbrachten die Grussbotschaft ihrer Kirchgemeinden, heisst es in einer Mitteilung der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau.

Die Ordinandin und der Ordinand stellten sich gegenseitig im Interview vor. Als Quereinsteigende haben beide schon berufliche Erfahrung aus dem nichtkirchlichen Bereich. Edith Rohrer war als Hebamme und später auch als Eltern- und Erwachsenenbildnerin tätig, bevor sie ihre sozialdiakonische Ausbildung am Theologisch-Diakonischen Seminar in Aarau (TDS) absolvierte. Sie sagte:

«Als Diakonin möchte ich nun Geburtshelferin im übertragenen Sinn sein und Menschen im geistlichen Durchbruch begleiten.»

Sie hoffe, gute Voraussetzungen schaffen zu können, damit auch wachsen kann, was in den Herzen neugeboren wird. Samuel Ammann seinerseits ist gelernter Logistiker und engagierte sich auf vielfältiger Weise in der Freiwilligenarbeit bei seiner Kirchgemeinde Frauenfeld: «Hier konnte ich meine technischen und logistischen Fähigkeiten einbringen und durfte erfahren, wie Logistik und Gottes Wort zusammenwirken.»

Erlaubnis für kirchliche Tätigkeit nach Ordinationsgelübde

Als die Zeit knapper wurde, Beruf und Freiwilligenarbeit parallel zu bewältigen, entschloss sich Ammann zur beruflichen Neuausrichtung und zum Studium an der TDS. Er sagte:

«Als Sozialdiakon konnte ich meine Leidenschaften verbinden: Technik, Arbeit in der Kirchgemeinde und Verbreiten von Gottes Wort.»

Kirchenrat und Pfarrer Lukas Weinhold aus Wängi erklärte das Diakonat als erstes Amt der Kirche, das bereits in der Apostelgeschichte erwähnt wird und sich um die karitativen Aufgaben in der Gemeinde kümmert. «Pfarramt und Diakonat sind in der Landeskirche zwei Ämter, die gleichwertig nebeneinander stehen und ineinandergreifen», sagte er.

Nach dem Ordinationsgelübde erteilte Pfarrer Weinhold der Ordinandin und dem Ordinanden die Erlaubnis der Evangelischen Landeskirche des Kantons Thurgau, als Diakon und Diakonin in der kirchlichen Arbeit tätig zu werden. (red)