Open Air Frauenfeld schliesst mit einem Rekord ab

Für die Stadt Frauenfeld ist das Open Air ein Glücksfall, wie Stadtpräsident Anders Stokholm sagt. «Alle Besucher tragen nun den Namen unserer Stadt in die Welt hinaus», meint er. Ob sie sich danach noch alle erinnern würden, wo Frauenfeld liegt, bezweifelt er indes. Seitens der Stadt zieht Stokholm ein «sehr positives Fazit von einem sehr gut organisierten Anlass». Er ist froh, dass das Festival auch in der Bevölkerung grösstmögliche Akzeptanz findet. «Lärm war nahezu kein Thema», sagt er. Während des Open Airs habe es nur eine Reklamation gegeben. Mit den Menschenmassen von täglich 50000 Besuchern ist Frauenfeld mit seinen 25000 Einwohnern kurzzeitig zu einer Grossstadt gewachsen. «Ja, ich war jetzt quasi vier Tage lang Stapi von St. Gallen», witzelt Stokholm. Gröbere Zwischenfälle seien ihm keine bekannt, bis auf den Vorfall mit der verletzten Frau, als ein Unbekannter auf ihr Zelt sprang, und dem Raubüberfall in der Schmidgasse. Stokholm wurde jeweils per Sicherheitsrapporte über Geschehnisse informiert. Seit der Übernahme durch Live Nation hat sich für die Stadt in der Zusammenarbeit mit dem Open-Air-Veranstalter nicht viel verändert, ausser dass Stokholm neue Leute kennen gelernt hat. «Im OK sitzen ja immer noch die gleichen Leute», sagt er. Besonders fasziniert hat ihn die Show von Rap-Superstar Eminem, die er am Freitag aus dem VIP-Bereich verfolgte. «Die Stimmung kam super rüber, und er hat seine Show voll durchgezogen.» (sko)