Interview

Joachim Bodmer, Medienchef am Open Air Frauenfeld: «Seid friedlich und betreibt keine Selbstprofilierung»

Pünktlich um 16 Uhr am Mittwoch öffnen sich die Schleusen für die ersten der total 180'000 erwarteten Besucherinnen und Besucher am Open Air Frauenfeld 2019. Laut Mediensprecher Joachim Bodmer ist alles bereit, und er richtet eine klare Botschaft an alle Festivalgänger.