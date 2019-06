Open Air Frauenfeld ist zum dritten Mal in Folge ausverkauft

Zelte aus Karton drängen auf die Schweizer Festivallandschaft – Open Airs in St.Gallen und Frauenfeld üben Kritik

An Open Airs in der Schweiz bleiben trotz Depotgebühren jährlich Tausende Zelte liegen, so auch auf der Frauenfelder Allmend oder im St.Galler Sittertobel. Eine holländische Firma setzt nun auf Zelte aus rezyklierbaren Karton.