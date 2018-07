Die Eröffnung des Open Air Frauenfeld 2018 im Video

Rund 30'000 Besucherinnen und Besucher mit Early-Bird-Tickets trudeln bereits am Mittwoch auf der Grossen Allmend in Frauenfeld ein. Pünktlich um 16 Uhr haben die Veranstalter das Open-Air-Gelände geöffnet. Die Konzerte beginnen am Donnerstagmittag, der Auftritt von Headliner Eminem folgt in der Nacht auf Samstag.