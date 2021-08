Open Air Einer der besten Schachspieler der Schweiz tritt am Steckborner «Schach am See» an und schlägt simultan 22 Gegner Zum zweiten Mal lud der Steckborner Schachklub zu einer Freiluftveranstaltung. Dieses Mal war auch eine Attraktion in Form des jungen St.Galler Spielers Noah Fecker vor Ort zu bestaunen.

Ein Schachspiel. Bild: Anthony Anex (Keystone)

(red) Ein Hauch von Weltklasse lag in der Luft. Bereits zum zweiten Mal fand die vom Schachclub Steckborn organisierte Open-Air-Veranstaltung «Schach am See» statt. Es war am vergangenen Samstag nicht nur die für Schachspieler eher ungewohnte Atmosphäre direkt am See, die zahlreiche Besucherinnen und Besucher anzulocken vermochte. Als zusätzliche Attraktion hatte der Schachclub Steckborn den 17-jährigen Schachmeister Noah Fecker aus Eggersriet SG eingeladen, der es nach Plan mit 20 Gegnerinnen und Gegnern gleichzeitig aufnehmen sollte. Fecker, Elo-Wert 2325, gehört zu den besten 4000 aktiven Schachspielern der Welt.

Gegnerinnen und Gegner hatten nicht den Hauch einer Chance

Kurze Pause für Noah Fecker im weissen T-Shirt. Bild: PD

Das Interesse an dieser Simultanpartie war so gross, dass kurz vor Beginn des Wettkampfes noch zusätzliches Spielmaterial bereitgestellt werden musste. Der junge FIDE-Meister war spontan damit einverstanden, nicht nur die vereinbarten 20, sondern sogar 22 Herausforderungen gleichzeitig anzunehmen. Aber Feckers Gegnerinnen und Gegner hatten keine Chance. Nach rund zwei Stunden stand das Resultat fest: 22 zu 0 für den sympathischen St.Galler. Die meisten hatten wohl von Anfang an insgeheim mit einer Niederlage gerechnet und sich zum Ziel gesetzt, wenigstens 20 oder 30 Züge lang Widerstand zu leisten. Gegen einen Spitzenspieler aus dem Schweizer Nationalkader zu verlieren, ist keine Schande.

Vom einen Brett zum nächsten: Noah Fecker im Einsatz. Bild: PD

An den übrigen Tischen wurden derweil viele spontane Zweikämpfe zwischen den zuvor Besiegten ausgetragen, sodass wahrscheinlich die meisten den Heimweg doch noch mit einem kleinen Erfolgserlebnis antreten durften. Am frühen Abend ging der Anlass zu Ende, und Christof Rimle vom OK freute sich über die gelungene Werbung für den Schachsport.

