OL-Elite im Thurgau: Im September finden in Frauenfeld und Kreuzlingen OL-Schweizer-Meisterschaften statt Für den ersten Saisonhöhepunkt kommt die nationale OL-Elite Anfang September in den Thurgau. Vor allem für die beiden Thurgauer Brüder Daniel und Martin Hubmann wird es darum gehen, sich für spätere internationale Aufgebote aufzudrängen.

Daniel Hubmann will sich in seiner Heimat für spätere internationale Aufgaben aufdrängen. Bild: Davide Agosta/Keystone

Nach einem mehrmonatigen Unterbruch dürfen die Orientierungsläufer wieder ihrem Hobby nachgehen und nach den Sommerferien Wettkämpfe bestreiten. So wird der erste Saisonhöhepunkt Anfang September in den beiden grössten Städten des Thurgaus stattfinden.

Am Samstag, 5.September, organisiert der OL-Verein thurgorienta in Frauenfeld erstmals auf Thurgauer Gebiet die Schweizer Meisterschaft in der Sprintstaffel. Diese Disziplin mit je zwei Frauen und Männern in einem Team ist noch recht jung, doch waren die Schweizer von Anfang an bei internationalen Titelwettkämpfen zuoberst auf dem Podest zu finden.

Lauf für jedermann Um auch Hobbyläufern und der Bevölkerung eine Gelegenheit zu geben, sich im Kartenlesen zu üben, veranstaltet die thurgorienta am Samstag, 5.September, ab 17 Uhr einen einfachen OL für jedermann. Bei der Sportanlage Kleine Allmend kann man sich kurzfristig anmelden und den Versuch wagen, die rund drei Kilometer lange Strecke zu absolvieren. Spezielle Bahnen für Familien können auch ohne Vorkenntnisse problemlos absolviert werden.

Das attraktive Rennen mit Massenstart, bei dem ständig Routenwahlprobleme zu lösen sind und die einzelnen Athleten zum Teil verschiedene Posten anlaufen müssen, erfolgt in fünf verschiedenen Leistungsklassen. Die Bahnleger können im Gebiet Kleine Allmend–Murg-/Auenpark–Kurzdorf aus dem Vollen schöpfen. Auch für die Zuschauer wird es interessant sein, zwischen 12 und 16Uhr die verschiedenen Routen der Athleten zu verfolgen. Start und Ziel befinden sich im Stadion Kleine Allmend, wo auch die Stabübergabe innerhalb der Teams erfolgen wird. Erwartet werden etwa 200 Viererteams.

Von Konstanz nach Kreuzlingen

Tags darauf begegnen sich rund 1600 Läufer in über 40 Kategorien in Kreuzlingen. Ursprünglich hätte diese Meisterschaft in Konstanz stattfinden sollen, aber coronabedingt musste dieser Anlass frühzeitig nach Kreuzlingen transferiert werden. Die Organisatoren von der OL Amriswil leisteten viel Arbeit und entwarfen innert kürzester Zeit eine neue Karte und ein anderes Konzept für einen Lauf im Inland. Die Sprintmeisterschaft findet im urbanen Gebiet in der Nähe der Pädagogischen Mittelschule statt.

Weil die internationale Saison heuer komplett ausfällt, sind natürlich alle OL-Aushängeschilder um die Brüder Hubmann, Matthias Kyburz und Simona Aebersold heiss auf Startmöglichkeiten in der Schweiz. So werden an beiden Tagen sämtliche Spitzenläufer um nationale Titelehren kämpfen. Mit von der Partie werden voraussichtlich auch einige internationale Läufer sein, die allerdings nicht medaillenberechtigt sind. Vor allem für die beiden Thurgauer Brüder Daniel und Martin Hubmann wird es darum gehen, sich in der engeren Heimat für spätere internationale Aufgebote aufzudrängen.