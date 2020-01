Ohne Sprache läuft auch in Mathe nichts – Thurgauer Schulen wollen Deutsch im gesamten Unterricht fördern

Im Kanton Basel-Stadt gibt es das Projekt «Sprachbewusster Unterricht» an der Volksschule. Max Hürlimann, der daran mitarbeitet, hat dieses am Mittwoch in einem Workshop den Thurgauer Lehrern vorgestellt. Eine Broschüre vermittelt Grundlagenwissen zu Lese- und Schreibprozessen, zu Wortschatzarbeit und zum Gestalten von mündlichem Unterricht. Checklisten unterstützten Lehrpersonen dabei, verschiedene Unterrichtssituationen so vorzubereiten und zu gestalten, dass Schüler dabei sprachliche Hürden überwinden können. Ausserdem gibt es in Basel-Stadt fachspezifische Weiterbildungskurse zum Thema.