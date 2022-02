Öffentliche Sicherheit Falls mal der Strom ausgeht: Stadt Frauenfeld schafft für die Bevölkerung vier Notfalltreffpunkte Jede Gemeinde muss ab 2023 über einen einsatzbereiten Notfalltreffpunkt verfügen, wo sich die Bevölkerung im Katastrophenfall informieren kann. So will es der Kanton. Frauenfeld muss aufgrund seiner Einwohnerzahl vier Standorte einrichten. Die Einrichtung kostet, zudem braucht es einiges an Personal.

Standorte der neuen Notfalltreffpunkte: auf dem Areal der Pferderennbahn, in der Rüegerholzhalle, in der Eishalle und im Casino am Bahnhof. Bilder: Andrea Stalder, Reto Martin, Donato Caspari

Für alles braucht es Pfuus aus der Steckdose: zum Kochen, für die Beleuchtung im Haus, aber auch für den Computer oder um das Smartphone aufzuladen. Werner Spiri, Leiter des Amts für Sicherheit der Stadt Frauenfeld, sagt:

Werner Spiri, Leiter des städtischen Amts für Sicherheit. Bild: Mathias Frei

«Ein längerer Stromausfall oder eine Strommangellage ist heute eines der realistischeren Szenarien.»

Das hätten in jüngerer Vergangenheit auch zwei schweizweite Sicherheitsverbundsübungen ergeben. Gegen einen solchen Notfall will man im Kanton Thurgau gewappnet sein. Wie Spiri sagt, habe der Kanton deshalb bezirksweise das Erstellen eines Notfallplankonzepts angeordnet. Im Falle Frauenfelds ging dieser Auftrag an den Regionalen Führungsstab, der verwaltungstechnisch bei der Stadt angesiedelt ist.

Stadtrat hat Standorte kürzlich bewilligt

Jede Gemeinde muss einen Notfalltreffpunkt definieren, in Frauenfeld sind es aufgrund der Grösse deren vier. Diese Orte müssen dem Kanton bis Ende Februar bekanntgegeben werden. Die Frauenfelder Notfalltreffpunkte – das Casino am Bahnhof, die Pferderennbahn, die Eishalle und die Festhalle Rüegerholz – hat der Stadtrat kürzlich bewilligt. Die im Stadtbudget 2022 bewilligten 162'000 Franken betreffen die Kosten für alle 26 Notfalltreffpunkte im Bezirk. 102'000 Franken fliessen aus den 22 anderen Gemeinden wieder zurück nach Frauenfeld.

Nur noch grosse Anlagen ab 50 Plätzen Wie Amtsleiter Werner Spiri sagt, besteht weiterhin die allgemeine Schutzraumpflicht. Man sei aber schon seit einiger Zeit dazu übergangen, nur noch grosse Schutzräume mit Platz für mindestens 50 Personen zu bauen. Jedes Baugesuch im Wohnbaubereich landet vom Amt für Hochbau und Stadtplanung zwecks Schutzraumplanung auch auf Spiris Tisch. Wo das Erstellen eines (zu kleinen) Schutzraumes keinen Sinn macht, gilt eine Ersatzabgabe von 800 Franken pro Person. (ma)

Jeder Notfalltreffpunkt wird mit Notstrom und Kommunikationsmitteln wie Radiogeräte und Funk ausgestattet. Spiri sagt:

«Die Notfalltreffpunkte sollen für die Bevölkerung Anlaufstelle sein, um sich informieren zu können.»

Auch die Verbindung zum Regionalen Führungsstab und zur kantonalen Notrufzentrale werde an den Notfalltreffpunkten gewährleistet. Diese Orte haben also nichts zu tun mit einem Schutzraum, in dem man sich länger aufhält und sich beispielsweise auch verpflegt.

Notfalltreffpunkte der Stadt Frauenfeld Einsatzbereit ab 1.1.2023

Es braucht für den Betrieb in der Stadt rund 30 Personen

Das Material für die 26 Notfalltreffpunkte des Bezirks wird zentral an zwei Standorten gelagert. So kann der Unterhalt der Geräte gewährleistet werden. Im Katastrophenfall müssten die Orte innert zwei Stunden einsatzbereit sein, sagt Spiri.

«Der weitere Zeitplan sieht so aus, dass im laufenden ersten Quartal 2022 das Material beschafft werden soll. Zugleich wird das Personal rekrutiert.»

Immerhin braucht es bei einem auf drei Tage ausgelegten Katastrophenfall rund 30 Personen in Frauenfeld. Vorausgesetzt wird ein Rund-um-die -Uhr-Betrieb mit jeweils zwei Personen pro Tag und Standort. Das sollen laut Spiri Angestellte aus der Stadtverwaltung sein, die sich Publikumsverkehr, etwa an einem Schalter, gewohnt seien. Dieses Personal soll im dritten Quartal dieses Jahres ausgebildet werden. Danach geht es darum, die Bevölkerung mittels Merkblättern über die Notfalltreffpunkte zu informieren. Ab 1.1.2023 sollen die Notfalltreffpunkte potenziell einsatzbereit sein.

Bewusst kein Treffpunkt im Rathaus

Die Standorte der städtischen Notfalltreffpunkte seien so gewählt worden, dass einer das Zentrum abdeckt und die anderen drei dezentral liegen, sagt Spiri. So blieben die Wege für die Bevölkerung kurz. Und ein mögliches Verkehrschaos könne verhindert werden. Die vier Orte seien allgemein bekannt, das sei wichtig. Im Rathaus habe man bewusst keinen Notfalltreffpunkt definiert, weil eben dort im Katastrophenfall sowieso schon Hochbetrieb herrsche.