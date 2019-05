Odd Fellows öffnen in Sirnach ihre Türen Die Fürstenland-Loge lädt am Samstagnachmittag in Gloten zum «Tag der Gäste» ein.

Das Logenheim der Odd Fellows befindet sich eingangs Gloten, an der Dreibrunnenstrasse 7. (Bild: PD)

(red) Im Osten der Gemeinde Sirnach, im Weiler Gloten, befindet sich die Fürstenland-Loge Nummer 34 der Odd Fellows. Was für manche nach einer Geheimgesellschaft klingen mag, sieht sich in Tat und Wahrheit als humanitärer Verein. Ivo Bommer sagt lachend:

«Der Mythos des Geheimbunds stammt noch aus dem ausgehenden Mittelalter. Wir haben nur Vokabular und Tradition beibehalten.»

Der «Obermeister», also der amtierende Vereinspräsident, möchte den Tag der offenen Tür beziehungsweise den «Tag der Gäste» von heute Samstag, 11. Mai, auch dazu nutzen, um solche Vorurteile abzubauen. Ab 13 Uhr lädt die Fürstenland-Loge an der Dreibrunnenstrasse 7 zu Getränken, Snacks und Gesprächen ein. Besonders soll aber der Vortrag zu John Streleckys «Big Five for Life»-Konzept im Zentrum stehen. «Unsere Grundwerte wie Achtsamkeit, Respekt und Toleranz finden sich auch bei Strelecky wieder», erklärt Ivo Bommer. Es sei deshalb naheliegend, den Gästen ein Big-Five-Seminar zu bieten.

Die Bücher des amerikanischen Bestsellerautors sind in mehr als 30 Sprachen übersetzt worden, die Seminare Dauerrenner – sowohl bei Privatpersonen als auch Unternehmen. «Der Vortrag dürfte also nicht nur für unsere Gäste interessant sein», sagt Bommer schmunzelnd. (red)