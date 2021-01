Porträt Der Präsident der Ostschweizer Obstbauern rüstet sich für die Zukunft: «Wir brauchen mehr robuste Apfelsorten» Jürg Hess hat das Präsidium des Schweizer Obstverbandes (SOV) mitten in der Corona-Krise übernommen. Für ihn kein Grund, den Kopf hängen zu lassen: Er vertraut auf Qualität und Regionalität – und auf den Mut zum Blick über den eigenen Gartenzaun hinweg.

Jürg Hess, Präsident des Schweizer Obstverbandes. Bild: Donato Caspari

Ein paar Sonnenstrahlen trotzen dem grauen Himmel. Jürg Hess steht mitten in der 14 Hektaren grossen Obstanlage. Ruhig setzt er zum Schnitt an. Seine Branche hält keinen Winterschlaf: «Jetzt ist die Zeit für den Winterschnitt», erklärt der 55-Jährige. Es gilt, die Gerüstkonstruktionen und Witterungsschutzsysteme zu überprüften sowie die Böden für die nächste Saison vorzubereiten.

«Ich liebe die Arbeit im Freien», sagt der Roggwiler. Als Bub habe er kurz mit Berufen wie Tierarzt oder Forstwart geliebäugelt. Am Ende aber hat er sein Herz an die Landwirtschaft und den Obstbau verloren.

Bei Amtsbeginn Schutzkonzepte entwickelt

Seit April ist Jürg Hess Präsident des Schweizer Obstverbandes. In seine Position ist er über viele Jahre hinweg mit zahlreichen Engagements hineingewachsen. Der Wechsel mitten in der Corona-Zeit traf in darum gut vorbereitet. «Die Konsumenten haben die Regionalität und Qualität unserer Produkte wieder stärker entdeckt», meint er. Natürlich galt es auch Klippen zu umschiffen. Zum Beispiel die Herausforderung, trotzt Corona-Situation ausreichend Erntehelfer aus dem Ausland auf den Betrieben zu haben und geeignete Schutzkonzepte für die verschiedenen Berufstypen zu entwickeln.

«Beim Mostobst haben wir zu viel Konzentrat am Lager», erklärt er. Der Grund liege in den zwei sehr ertragsreichen Vorjahren und einem Corona-bedingten Minderkauf. In diesem Jahr musste ein hoher Rückbehalt auf den Produzentenpreis gemacht werden. Das überschüssige Konzentrat soll im Laufe des Winters und des nächsten Sommers exportiert werden.

«Weil dies zu Weltmarktpreisen geschieht, kostet das viel Geld.»

Der SOV-Präsident ist ein Thurgauer mit Leib und Seele. Der Betrieb mit 40 Hektaren Land ist seit sieben Generationen in Familienbesitz. Seine Kühe nennt er beim Namen. Vor dem Haus wiehern die Pferde und der Familienhund bellt um die Wette. Eine Idylle mitten in Mostindien. «Man muss immer offen sein für neue Ideen», ist der Vater von drei mittlerweile erwachsenen Kindern überzeugt.

Investition in neue Apfelsorte

Für die kommende Saison zum Beispiel steht der Anbau der neuen Apfelsorte «Magic Star» auf dem Programm. An die 600 Tonnen will er zusammen mit weiteren 15 Berufskollegen mit der Unterstützung der Tobi Seeobst AG in den nächsten Jahren in die Läden bringen. Eine grosse Investition. «Wir werden in Zukunft mehr robuste Sorten brauchen, die ihr Ertragspotenzial auch unter reduziertem Pflanzenschutz und veränderten klimatischen Verhältnissen voll ausschöpfen können», ist er überzeugt. Das Rad der Zeit dreht sich. Auch in den idyllischen Winkeln dieser Welt.

Sein Engagement für andere liegt in der Familie. Sein Vater und Grossvater politisierten im Nationalrat. «Mein Grossvater kam am Sonntag regelmässig zum Essen. Da flogen schon einmal die Fetzen», erinnert sich der Thurgauer. Die Freude an einer anregenden Diskussion hat er geerbt, er sieht sich aber eher als Praktiker. Für Argumente hat er immer ein offenes Ohr. Nicht nur auf gut Schweizerdeutsch.

«Nach meiner Lehrzeit habe ich für sechs Monate auf einem Gemüsebaubetrieb in Lausanne gearbeitet, nicht zuletzt auch um meine Französischkenntnisse zu vertiefen.»

Heute ist er darüber froh: «Rund die Hälfte meiner Vorstandskollegen im Schweizer Obstverband sprechen Französisch.»

Er schaut bewusst über den eigenen Gartenzaun hinweg. «Ich denke auch gern an mein Auslandjahr in Holland zurück», sagt er. «Alle und jeder fuhren mit dem Velo. Vom Banker bis zum Handwerker.» Vor allem aber hat ihn die damals die stark Export-orientierte Strategie und die für die damalige Zeit sehr fortschrittliche Anbautechnik im Obstbau fasziniert. «Heute hat die Schweiz aber aufgeholt», meint er mit Stolz.

Die nächste Generation steht bereit

Den eigenen Hof möchte er gern im Laufe der Zeit an die nächste Generation weitergeben. «Mein ältester Sohn zeigt Interesse», freut sich der stolze Vater. Welchen Rat er ihm ans Herz legen würde? «Offen zu sein für Neues. Und den Mut zu haben, auch in schwierigen Zeiten nach vorne zu blicken.»