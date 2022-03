Liegenschaften Bauland im Angebot: Politisch Hüttwilen will in Nussbaumen 5420 Quadratmeter verkaufen – für Wohnbauten und ruhiges Kleingewerbe Zwischen 1,7 bis 1,9 Millionen Franken beträgt der Wert von Bauland am südlichen Ortsrand von Nussbaumen. Der Hüttwiler Gemeinderat will das zum Teil belastete Bauland verkaufen. Im Juni soll das Geschäft ein erstes Mal der Gemeindeversammlung vorgestellt werden. Ein Gestaltungsplan ist Pflicht und soll gewährleisten, dass das Land zwar verdichtet, aber ortsbildverträglich genutzt wird.

Sollen verkauft werden: 5420 Quadratmeter Bauland an der Kreuzung Hofwies-/Uerschhauserstrasse in Nussbaumen. Bild: Ralph Ribi

Da weiden Schafe auf der Wiese. Und daneben ist ein Abstellplatz. Doch wenn es nach dem Hüttwiler Gemeinderat geht, soll auf der Parzelle im südlichen Teil Nussbaumens an der Ecke Hofwies-/Uerschhauserstrasse dereinst gelebt und gearbeitet werden. Die Parzelle mit der Nummer 2053 ist gesamthaft 6312 Quadratmeter gross, davon liegen 5420 Quadratmeter in der Wohn- und Arbeitszone (WA). Das Land gehört der Politischen Gemeinde, die nun bestrebt ist, eines der letzten Stücke an unbebauter Bauzone auf Gemeindegebiet einer sinnvollen Nutzung unter dem Aspekt der Innenverdichtung zuzuführen.

Sabina Peter Köstli, Hüttwiler Gemeindepräsidentin. Bild: Andrea Stalder

Konkret soll das Land verkauft werden. Die Frist für das Einreichen von Angeboten hat der Gemeinderat mittlerweile vom 28. Februar auf den 31. März verschoben. Denn einerseits muss eine potenzielle Käuferschaft ein Kaufangebot abgeben.

«Andererseits wollen wir aber auch wissen, wie die Parzelle zukünftig bebaut werden soll.»

Das sagt Gemeindepräsidentin Sabina Peter Köstli. Es gilt gemäss Verkaufsdossier ein ortsbauliches und architektonisches Konzept einzureichen. Denn der Gemeinderat will das Liegenschaftengeschäft den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern voraussichtlich an der nächsten Rechnungsgemeinde im Juni vorstellen. Zur Abstimmung kommt es erst später. Aktuell seien rund zehn ernsthafte Kaufangebote eingegangen. Ob alle ein Projekt einreichen, werde sich zeigen. Nach Ende der Frist werden die Eingaben nach verschiedenen offen gelegten Kriterien gewichtet sowie beurteilt, und der Gemeinderat trifft einen Vorentscheid zu Handen der Gemeindeversammlung.

Politische Gemeinde Hüttwilen will in Nussbaumen Bauland verkaufen 5420 Quadratmeter an der Hofwies-/Uerschhauserstrasse

Gestaltungsplan gewährleistet Ortsbildverträglichkeit

Der Gemeinderat wünsche sich zum einen Wohnbau, zum anderen eine gewerbliche Nutzung. «Ruhiges Kleingewerbe wäre uns aufgrund der Wohnqualität am liebsten», sagt die Gemeindepräsidentin. Für das zum Kauf angebotene Bauland besteht zudem Gestaltungsplanpflicht.

«Damit gewährleisten wir eine ortsbildverträgliche Bebauung.»

Schafe weiden auf dem Bauland. Bild: Ralph Ribi

Denn Nussbaumen sei bei ISOS eingetragen, dem Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung. Wie Sabina Peter Köstli sagt, seien gemäss Hüttwiler Bauordnung in der Wohn- und Arbeitszone auch Mehrfamilienhäuser möglich. Optimal fände die Gemeindepräsidentin, wenn Wohnraum für junge Familien entstehen würde, die auch Kinder ins Dorf bringen. Wichtig sei einfach, dass der gut einsehbare Siedlungsrand durch eine qualitativ hochwertige, verdichtete Bebauung genutzt werde. Im Verkaufsdossier preist der Gemeinderat das Bauland folgendermassen an:

«Es handelt sich um eine ruhige und gut besonnte Lage mit Fernsicht an einer sanften Hanglage.»

Das Grundstück ist 250 Meter vom Nussbaumer Zentrum respektive der Postautohaltestelle entfernt und über die Uerschhauserstrasse gut erreichbar.

Reduzierter Landwert für belasteten Teil der Parzelle

Von den 5420 Quadratmetern, die zum Verkauf stehen, befinden sich die östlichen 3000 Quadratmeter im Kataster der belasteten Standorte. Dort befand sich einst die Kiesgrube «Sägi». Sabina Peter Köstli hält fest:

«Das Gebiet ist belastet, aber gemäss kantonalem Amt für Umwelt weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig.»

Sofern die zukünftige Bauherrschaft in diesem Bereich keine Unterkellerung vorsehe, sei die Nutzung nicht eingeschränkt. Für die unbelasteten 2420 Quadratmeter hat eine Schätzung der Thurgauer Kantonalbank im vergangenen Jahr einen Landwert von 400 Franken pro Quadratmeter ergeben. Das entspricht einem Erlös von knapp 970'000 Franken. Für die belasteten 3000 Quadratmeter rechnet Sabina Peter Köstli mit einem reduzierten Wert von 250 bis maximal 300 Franken. So könnten für diesen Bereich zwischen 750'000 und 900'000 Franken gelöst werden. «Wir sind offen für qualitativ gute Projekte, der gelöste Betrag ist nicht das oberste Kriterium», sagt Sabina Peter Köstli. Denn im Vordergrund stehe die Weiterentwicklung von Nussbaumen