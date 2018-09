Nur noch ein Denkmal erinnert an das Schützenhaus in Guntershausen Mittlerweile steht ein Mehrfamilienhaus an der Stelle, wo sich früher

das Schützenhaus befand. Der Architekt des Baus liess zur Erinnerung ein Denkmal aufstellen. Kurt Lichtensteiger

Architekt Marco Heider beim Denkmal an der Pfisterwiesstrasse 9, das an das Schützenhaus erinnert. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

Es fiel während Jahren in einen Dornröschenschlaf, das in den Jahren 1929/30 erstellte Schützenhaus, das der Schützengesellschaft Guntershausen/Maischhausen bis 1991 zur Ausübung des Schiesssportes gedient hatte. So lange, bis sich ein Zürcher des ausgedienten Häuschens erbarmte und dieses über das Architekturbüro Marco Heider AG erwarb, zu einem Schnäppchenpreis von symbolisch einem Franken.

Der Käufer liess vor gut zwei Jahren die Asbesthülle sachgerecht entsorgen und verwendete die Materialien, so etwa die Balken der Holzkonstruktion und Ziegel, an seinem neuen Zweitwohnsitz in Ungarn.

Fünf Mietwohnungen

Auf dem Grundstück der ehemaligen Schiessanlage ist nun nach anderthalbjähriger Bauzeit ein Mehrfamilienhaus mit zwei Dreieinhalb- und zwei Viereinhalb-Zimmerwohnungen sowie eine Attika-Wohnung entstanden, die allesamt vermietet sind. Das Gebäude mit verfügt über einen Minergie-P-Standard und eine Holzschnitzelheizung, vorgesehen für später ist ebenfalls eine Photovoltaik-Anlage. Dazu kommen zwölf Tiefgarage-Plätze. Das Versprechen, die beiden Lindenbäume zu ersetzen, wurde eingehalten. Mehr als das: Zusätzlich sind zwölf Halbstamm-Obstbäume gepflanzt worden. Angrenzend an die Landwirtschaftszone mit Obstbaumkulturen wurde eine grosse Fläche mit Naturwiese angelegt.

An das ehemalige Schützenhaus aus dem Jahr 1930 erinnert trotzdem nicht mehr viel, es sei denn ein schlichtes Denkmal mit einer Aufschrift. Mit diesem künstlerischen Schmuck am Bau hofft Architekt Marco Heider, dass mit dem selbst erschaffenen Kunstwerk die dörfliche Geschichte bei der Bevölkerung nicht ganz in Vergessenheit gerät.