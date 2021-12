Erleichterung in der Gastronomie, Kritik von den Handelskammern: So reagiert die Ostschweiz auf die Verschärfungen des Bundesrats

Die verschärften Coronamassnahmen des Bundesrats werden in der Ostschweiz mehrheitlich positiv aufgenommen. In der Gastronomie herrscht gar Erleichterung, weil Betriebsschliessungen diesmal ausbleiben. Die Industrie- und Handelskammern üben hingegen Kritik an der Homeoffice-Pflicht.