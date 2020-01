Nur ein Wegweiser ist erlaubt: Hüttlingen präsentiert seine Mehrzweckhalle Hüttlingen lud zur Besichtigung der nun umfassend sanierten Mehrzweckhalle ein.

Architekt Peter Büchel übergibt Gemeindepräsident Florian Ibig sowohl den erlaubten (unten) als auch den unerlaubten Wegweiser. (Bild: Christoph Lampart)

Praktisch ein Jahr nachdem die Sanierungsarbeiten im Januar 2019 begonnen hatten, wurde die Halle an der Berchtoldsgemeinde vom 4. Januar wieder der Öffentlichkeit übergeben. Alle, die damals nicht mit von der Partie waren, konnten am Samstag am Tag der offenen Tür einen Blick ins für 2,7 Millionen Franken rundum sanierte und erweiterte Gebäude werfen.

Umrahmt von den festlichen Klängen des Musikvereins Thurtal Hüttlingen unter der Leitung ihres Vizedirigenten Walter Schild, welcher im mit einer Akustikdecke neu eingerichteten Saal aufspielte, richtete Gemeindepräsident Florian Ibig einige Worte an die Besucher. Dabei erinnerte er daran, dass nicht nur die Musik im «neuen» Gebäude auf ihre Kosten kommen dürfte, sondern auch viele andere Vereine und Private.

«Das Sitzungszimmer dürfte ebenso von vielen Vereinen genutzt werden und dadurch, dass der Bau ebenerdig ist, konnten wir ihn auch zeitgemäss behindertengerecht gestalten», sagte Ibig und fügte hinzu:

«Die Halle ist also für alle erdenklichen Anlässe geeignet»

Ebenso erfüllt die sanierte Mehrzweckhalle alle erforderlichen Standards in Sachen Minergie, Erdbebensicherheit und Brandschutz. Auf dem Dach produziert eine Fotovoltaikanlage nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei leichtem Nebel Strom, welcher jährlich für die Energieversorgung von 25 Einfamilienhäusern reicht.

Kanton legte wegen Logo sein Veto ein

Architekt Peter Büchel freute sich darüber, dass die für den Umbau benötigte Weisstanne vollumfänglich aus dem Hüttlinger Wald stammt. Er sagte:

«Das ist sozusagen ein Bau von der Region für die Region.»

«Ich bin sehr froh, dass wir viele der Arbeiten in der Gegend vergeben konnten und nicht der halbe Kanton Zürich daran mitgebaut hat», gab sich Büchel lokalpatriotisch.

Ein bisschen weniger froh war Büchel hingegen darüber, dass er sein eigentliches Geschenk, einen Wegweiser zur Halle mit dem Logo der Gemeinde neben dem Schriftzug, nicht realisieren durfte. «Der Kanton erlaubt das nicht», erklärte Büchel – und zauberte zugleich ein zweites Schild hervor, das er Gemeindepräsident Florian Ibig überreichte.