Nur drei Kantischüler bestanden in Frauenfeld die Matura nicht

Abschluss mit Applaus und aufmunternden Ansagen: Frauenfelder Mittelschüler erhalten ihre Diplome

Knapp 160 Mittelschüler durften im Beisein von Sportjournalistin Annette Fetscherin in Frauenfeld ihre Abschlussdiplome in Empfang nehmen. Der diesjährige Jimmy-Bauer-Preis geht gleich an zwei Schülerinnen.