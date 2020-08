Nur der Apéro fehlte: Die Schulgemeinde Herdern-Dettighofen wählt Christian Breu zum neuen Schulpräsidenten Nach acht Jahren in der Schulbehörde und fünf Jahren als Präsident gibt Patrick Siegenthaler sein Amt per Ende September ab. In der Mehrzweckhalle in Lanzenneunforn hat am Donnerstagabend die Schulgemeindeversammlung zur Ersatzwahl und zur Abnahme der Rechnung 2019 stattgefunden.

Christian Breu aus Dettighofen übernimmt Anfang Oktober das Schulpräsidium von Patrick Siegenthaler. Bild: Amina Mvidie

«Fühlen Sie sich wohl?»

Das fragt Patrick Siegenthaler die Anwesenden zu Beginn der Schulgemeindeversammlung. Diese hat sich der Ende September abtretende Präsident der Primarschule Herdern-Dettighofen vermutlich anders vorgestellt. Zur Abnahme der Rechnung 2019 und für die Ersatzwahl des Schulpräsidenten sitzen am Donnerstagabend 53 Personen mit eineinhalb Meter Abstand in der Mehrzweckhalle in Lanzenneunforn.

Schwarze Zahlen und diverse Investitionen Die Rechnung 2019 der Primarschulgemeinde schliesst bei einem Ertrag von 2,41 Millionen mit einem Gewinn von 192 000 Franken ab. Budgetiert war bei einem Aufwand von 2,17 Millionen ein Minus von 150000 Franken. Die höheren Steuereinnahmen sowie die höheren Grundstückgewinnsteuern haben zu einem besseren Ergebnis geführt. Gemindert wurde das Ergebnis durch den geringeren Kantonsbeitrag aufgrund der hohen Steuerkraft im Jahr 2018. Die im vergangenen Jahr getätigten Investitionen belaufen sich auf 450000 Franken. Diese Gelder konnten dem Erneuerungsfonds entnommen werden und flossen in diverse bauliche Massnahmen. Die Stimmberechtigten bewilligten die Rechnung. Der Gewinn von 192000 Franken fliesst ins Eigenkapital, das somit per Ende 2019 bei 875000 Franken liegt. (amv)

Siegenthaler, der sein Amt nach acht Jahren in der Schulbehörde und fünf Jahren als Präsident abgibt, führt ein letztes Mal durch den Abend. Er sagt:

«Der Apéro am Schluss fehlt leider.»

Eine Kandidatur ist eingetroffen

Mit 50 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen hat die Schulgemeinde Christian Breu aus Dettighofen zum neuen Präsidenten gewählt. Er hat seine Kandidatur bereits im März bekanntgegeben und war der einzige Kandidat. Bei der Schulbehörde seien trotz Flyeraktion keine weiteren Bewerbungen eingetroffen, sagt Patrick Siegenthaler. Auch Spontanbewerbungen gab es keine. Der frisch gewählte Breu sagt:

«Ich freue mich, auf ein aktives Mitwirken.»

Dieses Schuljahr ist mit der neuen Standortstrategie mit Kindergarten in Lanzenneunforn und Primarschule in Herdern gestartet. Im Zuge dessen seien diverse Umbauarbeiten wie die Sanierung von Dach und Duschanlagen sowie die Umfunktionierung von Räumen erfolgt, sagt Patrick Siegenthaler. Die «Sunneziit», der neue Mittagstisch mit Tagesstrukturen, ist nun auch in Betrieb.

Zu der Zukunft des alten Schulhauses in Dettighofen gab es dann doch noch offene Fragen. Momentan sei das Objekt komplett vermietet, so Siegenthaler. Ein Verkauf komme nicht in Frage. Künftig werde ein Teil des Grundstücks umgezont. Die spätere Nutzung als Schulhauses sei nach einer Umzonung aber nicht ausgeschlossen, so der Präsident.