Nüfemer-Heft, Schalmei und Sackpfeife Vor der Präsentation des neuen Nüfemer-Hefts erfreut die Besucher in der Kirche ein Konzert mit gewöhnungsbedürftiger Musik.

Die sechs Studierenden der Uni Zürich, die Historiker Peter Niederhäuser (kniend links) und Stefan Sonderegger (ganz rechts) sowie Gilg Stüssi (mit dem Nüfemer-Heft in der Hand). (Bild: Therese Schurter)

Ein Ensemble von erfahrenen Musikern spielte Stücke aus dem späten Mittelalter, der Renaissance und der frühen Barockzeit – passend zum Thema des neuen Nüfemer-Hefts – mit Instrumenten der damaligen Zeit. Die acht Musiker zogen die Zuhörerinnen und Zuhörer am Mittwochabend mit geschickter Auswahl an Volks-, Weihnachts- und Kirchenliedern der gewöhnungsbedürftigen Musik in ihren Bann. Der einzige Laie war der zehnjährige Vinzent Leumann von Stammheim am Dudelsack.

In verschiedenen Formationen kamen historische Instrumente wie Laute, Schalmei und Sackpfeife zum Einsatz. Die Zuhörer waren sich einig: Das Konzert war gelungen und der Abend eine feierliche Einstimmung in die kommenden Weihnachtstage.

Historiker und Studierende arbeiteten mit

Die geladenen Gäste verbrachten danach einen gemütlichen Abend in der nahe gelegenen Halle von Benjamin Gentsch und durften schon einen ersten Blick auf das neue Nüfemer-Heft Nr. 9 «Nüfere und s’Chloschter Töss» erhaschen. Mit Peter Niederhäuser, freischaffender Historiker von Winterthur, und Stefan Sonderegger, Professor an der Uni Zürich und Stadtarchivar von St.Gallen, konnten zwei kompetente Historiker für das Projekt begeistert und engagiert werden.

Auch sechs Studierende der Uni Zürich arbeiteten am Inhalt mit. Ein Drittel des nötigen Geldes kam durch Crowdfunding zusammen. So trafen sich Moderne und Mittelalter. Wieso etwa Neunforn zum Kanton Thurgau und nicht etwa zum Kanton Zürich gehört, ist eine der vielen Fragen, die im neuen Heft «Nüfere und s’Chloschter Töss» beantwortet werden.