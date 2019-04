Noch mehr Wohnungen im Frauenfelder Stadtzentrum Die Firma Mabag plant an der Kehlhofstrasse ein Mehrfamilienhaus mit 34 Wohnungen und Gewerberäumen. Dies ist eines von drei Projekten der Winterthurer Leemann & Bretscher Gruppe in der Stadt. Stefan Hilzinger

Bauvisiere an der Ecke Zürcher-/Kehlhofstrasse. (Bild: Stefan Hilzinger)

Das mehr schlecht als recht genutzte Areal des einstigen Restaurants Kreuzstrasse an der Kehlhofstrasse hinterlässt bei Durchreisenden nicht den besten Eindruck des Thurgauer Hauptortes. Doch das könnte sich in den nächsten anderthalb bis zwei Jahren ändern. Denn derzeit liegt ein Überbauungsprojekt für das Areal auf. Die drei Parzellen zwischen Zürcher und Bahnhofstrasse gehören der Winterthurer Baufirma Mabag, die wiederum Teil der Leemann & Bretscher Gruppe ist.

Die Mabag will auf dem gut 21 Aren grossen Areal ein Mehrfamilienhaus mit total 34 Wohnungen erstellten. Für die Architektur des fünfgeschossigen Baus mit Tiefgarage zeichnet das Winterthurer Büro Stutz Bolt Partner Architekten verantwortlich. Die Bausumme beträgt laut Baugesuch 11,1 Millionen Franken. Das Projekt trägt den Namen «Maismühle». Dies offenbar deshalb, weil in einer der angrenzenden Liegenschaften einst eine Familie Stürzinger eine Maismühle betrieben hatte, ist von Lokalhistoriker Angelus Hux zu erfahren.



«Kreuzstrasse» selig Das allerletzte Stündlein der Liegenschaft Zürcherstrasse 251 schlug im Januar 2005: Das baufällige ehemalige Restaurant Kreuzstrasse wird dem Erdboden gleichgemacht «im Hinblick auf einen möglichen Verkehrskreisel», schreibt Angelus Hux 2016 in seinem Buch «Frauenfelder Gaststätten damals». Ustrinkete in der «Kreuzstrasse» war schon zehn Jahre davor: Am 31. März 1995 schloss die Familie Schrepfer Restaurant und Bäckerei nach 44 Jahren endgültig. Der erste Wirt und Bäcker in der «Kreuzstrasse» war um das Jahr 1836 ein Georg Gunterschweiler. Die noch bestehenden Gebäude an der Adresse Bahnhofstrasse 100 werden nun abgerissen. (hil)



Der derzeit mit 2,31 Prozent überdurchschnittlich hohe Anteil an Leerwohnungen in Frauenfeld ist für die Bauherrschaft kein Grund zur Panik. «Wir glauben daran, dass sich Frauenfeld weiterhin sehr positiv entwickeln wird», sagt Tiziano Canonica, Mitglied der Geschäftsleitung von Leemann & Bretscher.

Die «Maismühle» sei daher eines von drei Projekten des Winterthurer Unternehmens in Frauenfeld. Die weiteren befinden sich an der Broteggstrasse und an der Zürcherstrasse 222/224 («Wilhelm Tell», «Roter Ochsen»). Für Frauenfeld spreche die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Canonica sagt:

«Wohnraum in Frauenfeld ist im direkten Vergleich mit Zürich und Umgebung sehr attraktiv.»



16 der 24 Wohnungen in der «Maismühle» sind 2,5-Zimmer-Wohnungen, weitere zehn haben 3,5 Zimmer. Der Rest ist grösser. «Wir streben eine gute Durchmischung an. 2,5-Zimmer-Wohnungen sind ideal für sehr unterschiedliche Lebensphasen», sagt Canonica. Noch sei nicht klar, ob die Wohnungen in der «Maismühle» einst verkauft oder vermietet werden. «Kleinere Wohnungen sind erfahrungsgemäss attraktive Renditeobjekte für private Investoren, und die Renditen sind nach wie vor verhältnismässig attraktiv.»