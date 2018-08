Noch ein dritter Kandidat für den Müllheimer Gemeinderat Der Wirt des Schwinger-Pubs Othmar Kaufmann stellt sich an der Wahl vom 23. September für die SVP zur Verfügung. Amanda Zieri will in die Schulbehörde. Stefan Hilzinger

Amanda Zierie kandidiert für die Schulbehörde. Othmar Kaufmann will in den Gemeinderat. (Bild: PD)

Anlässlich des traditionellen Minigolf-Turniers Mitte vergangener Woche stellte die SVP Müllheim zwei Kandidaten für vakante Ämter in der Gemeinde vor. So stellt sich Othmar Kaufmann als mittlerweile dritter Bewerber für den freien Sitz im Gemeinderat zur Verfügung. Die Ersatzwahl findet am 23. September statt. Seine Mitbewerber sind Vreni Jung und Kurt Lauper.

Seit 14 Jahren im Pub

Kaufmann stammt aus Wolhusen im Kanton Luzern und wirtet seit nunmehr 14 Jahren im «Schwinger-Pub», einer Pension mit Bar. Der Kranzschwinger ist gelernter Metzger. Müllheim und seine Einwohner seien ihm sehr ans Herz gewachsen, heisst es in einer Mitteilung der Partei. So habe er sich entschlossen, einen Beitrag zu leisten und die Zukunft der Gemeinde aktiv mitzugestalten. Er setze sich für eine langfristige Planung mit dem Fokus auf «Bodenhaftung und Finanzierbarkeit» ein. Er stehe ein für einfache und transparente Strukturen.

Für den freien Sitz in der Schulbehörde stellte die SVP die 35-jährige Amanda Zieri als Kandidatin vor. Die Kauffrau und Polizistin zog aus Interlaken nach Müllheim, wo sie mit Familie und Kindern lebt. Da die Kinder nun im schulpflichtigen Alter seien, möchte sie die Schulpolitik gerne aktiv mitgestalten.