Glosse Nie ohne Seife waschen Südsicht auf Osten, Westen und was der Kompass im Hinterthurgau sonst noch so hergibt. Olaf Kühne

Olaf Kühne

(Bild: Peter Pfistner)



Und plötzlich überschlagen sich die Ereignisse. Vor einer Woche haben wir an dieser Stelle Sirnach-Münchwilen zur Stadt erklärt. Dies vor

dem Hintergrund, dass Regierungsrätin Carmen Haag zwar schon Sirnach alleine Urbanität zugestand, aber auch sagte, dass die Gemeinde keine Stadt sei.

Rückblickend wirkt unsere Stadtplanung ziemlich kleingeistig. Hat sich doch inzwischen der neue Standortförderer der Regio Wil (ja, der Hinterthurgau gehört dort trotz dem st. gallischen Namen dazu) zu Wort gemeldet und erklärt, dass sich der Metropolitanraum Zürich immer mehr ausweitet.

Sapperlot! Da erübrigen sich natürlich sämtliche Gedankenspiele darüber, wer mit wem zusammen Stadt sein könnte, oder ob nicht doch bald Aadorf ganz alleine die magische Zehntausender-Grenze knackt. Denn gegen Zürich ist kein Kraut gewachsen. Die haben nämlich die Street Parade und das Opernhaus.

Und Arbeitsplätze. Zwei- bis dreitausend davon will der Standortförderer nun auf die grüne Wiese in Münchwilen holen. Wil West heisst das Ding eigentlich. Oder besser: hiess. Ob es zu wenig sexy klingt, oder ob man sich gegen Züri West abgrenzen will, man weiss es nicht. Jedenfalls heisst die Chose nun Wirtschaftsportal Ost.

West. Ost. Den Süd-Thurgau lassen wir mal beiseite. Unser Kompass rotiert auch so schon genug. Ist Münchwilen nun das Portal zur Ostschweiz? Oder fängt hier bereits Zürich an?

So von Osten aus gesehen natürlich. Selbst mit «Nie ohne Seife waschen» blicken wir hier nicht mehr durch.