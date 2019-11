Nichts für Chlütteri und Schnorri «Nachfolger gesucht» steht schon seit einem Jahr auf einer Tafel an der Hauptstrasse. Firmeninhaber Ernst Gamper ist aber immer noch nicht fündig geworden. Kurt Lichtensteiger

Ernst Gamper hofft weiterhin auf einen Käufer mit Interesse am Gesamtpaket. (Bild: Kurt Lichtensteiger)

An der westlichen Dorfeinfahrt, eingezwängt zwischen Bahnschienen und Hauptstrasse, sind für Passanten die zahlreichen Motorgeräte auf dem Vorplatz unübersehbar. Rasenmäher, Rasenroboter, Motorsägen, Motorsensen und Bodenfräsen in bunten Farben reihen sich nebeneinander auf.

Den aufmerksamen Betrachtern blieb wohl auch die Tafel «Nachfolger gesucht» nicht verborgen. Dabei handelt es sich nicht etwa um die Suche nach einem Verkäufer und Reparateur von Motorgeräten, sondern um einen Erwerber der ganzen Liegenschaft. Diesbezügliche Verkaufsabsichten hegt Inhaber Ernst Gamper schon seit gut einem Jahr. Deshalb hält der gelernte Mechaniker – offizielle Bezeichnung «eidg. Fachausweis als Schmied und Landmaschinen-Mechaniker» – nach einem Nachfolger Ausschau.

Liegenschaft 1974 errichtet

«Seit 29 Jahren bin ich hier für Reparaturen, Service und Verkauf von Motorgeräten tätig. Nun bin ich 66 Jahre alt», sagt Gamper. «In erster Linie Altersgründe, aber auch vergangene gesundheitliche Probleme, haben mich dazu bewogen, in die Offensive zu gehen und nach einer Nachfolge zu suchen.» Vom schriftlichen Hinweis auf dem Gebäude versprach er sich Erfolg. Dieser ist auch nicht ausgeblieben: «Zahlreiche Bewerber haben sich gemeldet, darunter auch komische Vögel: Der eine wollte ein Tanzlokal einrichten, der andere einen Töffhandel.» Aber auch Autohändler, Aussteiger und Bastler interessierten sich. «Doch für einen Chlütteri oder Schnorri sehe ich keine Perspektiven.»

Er wünsche sich eine seriöse Person, die das Geschäft im gleichen Sinne weiterführe und möglichst gewillt sei, das Ganze zu übernehmen, nämlich Gebäude und Inventar, so Maschinen und Ersatzteile sowie den ganzen Kundenstamm. Und der Kaufpreis? «Als Verhandlungsbasis sehe ich 460000 Franken, mit Inventar und Kundschaft rund 800000 Franken.»

Bis auf weiteres führt Ernst Gamper das Geschäft weiter. Er etwas mehr im Hintergrund, ein Mitarbeiter in der Werkstatt. Nun in der Hoffnung, dass sich ein geeigneter Nachfolger bald finden werde. Dies für ein ebenerdiges Gebäude, das in den Ursprüngen bis ins Jahr 1974 zurückgeht. Damals hatte der Guntershauser Rolf Baur an selbiger Stelle ein Antiquitäten-Atelier und später einen Ausstellungsraum eingerichtet. Im Verlauf der Jahre hat Gamper eine Unterkellerung vorgenommen und einen Schopf angebaut. So sind auf einer Landfläche von 840 Quadratmetern insgesamt rund 300 Quadratmeter Betriebsfläche geworden.

Doch noch ernsthafte Anfragen

Die Resonanz nach einem Artikel in der «Elgger-Aadorfer Zeitung» und dem Besuch von «Tele Top» war bereits beträchtlich. Es gab schon einige Anfragen von Interessenten, darunter zwei ernsthafte von Landmaschinen-Mechanikern. «Das entspräche meinen Vorstellungen und stimmt mich zuversichtlich. Ein Liquidationsverkauf kommt für mich nämlich kaum in Frage. Ungeklärt bleibt indessen die finanzielle Zusicherung», sagt Gamper weiter. Ob er in absehbarer Zeit seinen Ruhestand geniessen kann, bleibt vorerst noch offen. Zu wünschen wäre es ihm.