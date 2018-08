Nicht zum ersten Mal in Oberneunforn: Abfall illegal entsorgt Waschmaschinen, Kühlschränke, Bauschutt oder Keramikplatten gehören definitiv nicht so entsorgt, wie dies Unbekannte kürzlich zwischen Oberneunforn und Wilen praktiziert haben. Mathias Frei

Fehl am Platz: eine Waschmaschine auf einer Wiese. (Bild: PD)

Gemeinderat Stefan Birchler. (Bild: Donato Caspari)

In der Nacht auf vergangenen Freitag haben Unbekannte an der Strasse zwischen Oberneunforn und Wilen illegal Abfall entsorgt. Laut Gemeinderat Stefan Birchler, unter anderem zuständig für das Ressort Entsorgung, wurden eine ausrangierte Waschmaschine, Bauschutt und Keramikplatten auf der Strasse und im angrenzenden Wiesland gefunden. Etwas entfernt kam ein alter Kühlschrank zum Vorschein. Der Gemeindearbeiter hat den Güsel zeitnah und fachgerecht entsorgt. Auf dem Neunforner Gemeindegebiet haben nicht zum ersten Mal Abfallsünder gewütet. Birchler ist seit drei Jahren im Amt und hatte in dieser Zeit schon sechs- oder siebenmal mit illegalen Entsorgungen zu tun. «Es macht den Eindruck, dass es sich immer um dieselbe Täterschaft handelt», sagt er. Auch dieses Mal hat er bei der Kantonspolizei Anzeige gegen unbekannt erstattet. Damit diese Vergehen dokumentiert würden, wie er sagt. Nebst dem Verstoss gegen das Umweltgesetz wiege in im aktuellen Fall die Gefährdung der Sicherheit des Strassenverkehrs besonders schwer. «Dieses Verhalten ist für mich unverständlich», sagt Birchler. Womöglich wolle jemand der Gemeinde schaden.