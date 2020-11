Nicht mehr gegen Eltern klagen müssen: Die Bevorschussung von Unterhaltsbeiträgen wird ausgeweitet In den Nachbarkantonen ist es schon so. Nun sollen künftig auch im Thurgau Alimenten nach Erreichen der Volljährigkeit noch bevorschusst werden − die Regierung setzt eine Motion um.

Volljährig und keine Alimentenbevorschussung mehr: Oft bleibt heute jungen Erwachsenen im Thurgau nur noch der Gang aufs Sozialamt. PD

Gesetzesänderung Eigentlich war die Kantonsregierung dagegen. Sie sah keine Notwendigkeit, etwas daran zu ändern, dass im Thurgau im Gegensatz zu umliegenden Kantonen die Alimentenbevorschussung nach Erreichen der Volljährigkeit entfällt. Betroffene, die noch in Ausbildung sind, haben dann nur noch zwei Möglichkeiten: Entweder beim Sozialamt anzuklopfen oder ihre Ansprüche gegenüber den Eltern vor Gericht einzufordern.

Anspruch endet neu nach der Erstausbildung

Im vergangenen Februar stimmte eine Mehrheit im Grossen Rat dafür, diese Situation zu beenden. Eine von Parlamentariern aus FDP, CVP, GLP und SP unterzeichnete Motion (Erstunterzeichnerin Cornelia Hasler-Roost, FDP) wurde mit 64 zu 41 Stimmen angenommen. Inhalt: Die Alimentenbevorschussung soll nicht mehr mit der Volljährigkeit enden, sondern bis zur Beendigung der Erstausbildung fortdauern.

Per 1. Januar 2022 in Kraft setzen

Die Regierung präsentiert sich nun als faire Verliererin. Theoretisch hätte sich die Exekutive bis zum 26. Februar 2022 Zeit lassen können, um eine entsprechende Gesetzesrevision vorzulegen. Das ist nun aber bereits am Freitag geschehen. So dass laut Regierungsrat damit zu rechnen ist, dass die neue Regelung schon per 1. Januar 2022 in Kraft treten kann.

Damit fiele zugleich auch eine Ungleichbehandlung weg: Bevorschusste Unterhaltsbeiträge müssen nämlich nicht zurückerstattet werden. «Hingegen sind junge Erwachsene, die von der Sozialhilfe unterstützt würden, zur Rückerstattung verpflichtet», schreibt der Regierungsrat.

Mehrkosten laut Kanton «überschaubar»

Bei den Mehrkosten, welche die Gesetzesänderung verursacht, ist der Kanton − salopp formuliert − fein raus. Für den Vollzug der Alimentenbevorschussung sind im Thurgau die Gemeinden zuständig. Allerdings handelt es sich laut Regierung bei der Konstellation, dass volljährige Kinder ohne abgeschlossene Erstausbildung ihren Unterhaltsanspruch nicht erhalten, «nicht um ein Massenphänomen». Deshalb geht man davon aus, dass die Mehrausgaben für die Gemeinden überschaubar sind.