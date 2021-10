Neuzuzügerbegrüssung «Wer die grosse Liebe sucht, sollte in Sirnach fündig werden»: Viele verschlägt es der Liebe wegen in den südlichen Hinterthurgau Die Gemeinde Sirnach verzeichnet ein stetes jährliches Wachstum von ungefähr 100 Neuzuzügern. Die einen ziehen für ihren Partner oder ihre Partnerin, die anderen aus beruflichen Gründen nach Sirnach. So oder so: Den Gemeindepräsidenten Kurt Baumann freut's, ebenso die Schulkommission und die Vereine.

Der Sirnacher Gemeindepräsident Kurt Baumann spricht vor rund 60 Neuzuzügerinnen und Neuzuzügern. Bild: Christoph Heer

Nach einem Jahr Unterbruch begrüsst die Gemeinde Sirnach wieder seine neuen Einwohner. 1200 Einladungen an neu angemeldete Sirnacherinnen und Sirnacher wurden in den vergangenen zwei Jahren verschickt, ein kleiner Teil davon nahm an der Neuzuzügerbegrüssung teil.

Natürlich sind sie auch berufsbedingt, oder wegen der guten, verkehrstechnischen Lage, in die Gemeinde Sirnach gezogen. Doch gleich mehrere Teilnehmer an der Neuzuzügerbegrüssung vom Mittwochabend gaben an, der Liebe wegen hergezogen zu sein. «Sirnach entwickelt sich hervorragend. Mit einem gesunden Wachstum wird darauf geachtet, dass die Balance in der Gemeinde stimmt. Ich selber bin wegen eines Arbeitgeberwechsels hierhergezogen», gibt ein «neuer» Sirnacher an. Dass Sirnach ein äusserst vielfältiges und aktives Dorf ist, erwähnt auch Gemeindepräsident Kurt Baumann in seiner Rede:

«Littenheid als Klinikdorf, Busswil, Gloten, oder Wiezikon und Horben gehören ebenso zu uns wie die rund 60 Vereine aus Sport, Gesellschaft und Kultur.»

Als Aushängeschilder bezeichnet er die Operette und die Sirnacher Fasnacht SiFa. Und auch andere würden das Ihre dazu beitragen, dass «Sirnach lebt». Am Ende des vergangenen Jahres zählte die Gemeinde 7887 Einwohner, verteilt auf 1242 Hektare Land. «Pro Jahr erhalten wir etwa 600 Neuanmeldungen und 500 Abmeldungen, so ergibt sich ein stetes Wachstum von rund 100 Einwohnern pro Jahr», sagt Gemeinde- und Verwaltungsleiterin Manuela Fritschi.

Leben, lieben und bewegen

Die Begrüssung ist ein kurzer, informativer Teil, der musikalisch durch vier Mitglieder der Musik- und Kulturschule Hinterthurgau begleitet wird. Nebst Gemeindepräsident Kurt Baumann informiert auch Urs Schrepfer, Präsident der Schulkommission. «Acht Kindergärten, sechs Primarschulhäuser und das Sekundarschulzentrum Grünau sorgen für rund 800 gut ausgebildete Schüler», sagt er. Sirnach ist lebenswert und steigert sich dahingehend fortlaufend. So ist kürzlich unter anderem der Fitnesspark Fit21 eröffnet worden, der Hornbach im Fachmarkt Ebnet öffnet in den kommenden Wochen seine Tore und das eigene Hallenbad ist sowieso immer beliebt. Sirnach habe viel zu bieten.

Nach dem Apéro informierten diverse Vereine an eigenen Ständen. Bild: Christoph Heer

Auf den offiziellen Teil folgt der Apéro. Einige Institutionen, wie etwa die Bibliothek, die Kirchgemeinden, die Feuerwehr oder das Jugend- und Familiennetz, informierten im Anschluss die Neuankömmlinge an eigenen Ständen.