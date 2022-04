Gemeindeverband Denise Neuweiler nach Kampfwahl neu im Vorstand Mit Denise Neuweiler nimmt neu die Gemeindepräsidentin von Langrickenbach im Vorstand des Gemeindeverbands Einsitz. Sie setzte sich in einer Kampfwahl gegen den Gemeindepräsidenten von Amlikon-Bissegg durch.

Präsident Kurt Baumann mit dem neuen Vorstandsmitglied Denise Neuweiler. Christof Lampart

Nach zwei Jahren mit zwei Online-Delegiertenversammlungen lud der Verband Thurgauer Gemeinden (VTG) am Mittwochabend wieder zur analogen Delegiertenversammlung ins Weinfelder Rathaus ein – und nicht weniger als 112 Delegierte kamen.

Grosse Herausforderungen für die Gemeinden

VTG-Präsident Kurt Baumann, Sirnach, freute sich über den grossen Zuspruch und die Möglichkeit, sich wieder in grosser Zahl in einem Saal ohne Maske treffen zu können, bemerkte aber auch, wie schnell sich in der «äusserst dynamischen Zeit» der gesellschaftliche Fokus von einer Krise zur nächsten verschieben könne – was die Gemeinden und die Gesellschaft vor grosse Herausforderungen stelle.

«Während wir vor wenigen Wochen noch ganz von Themen wie Virus, Impfen und 3G-Zertifikat in Beschlag genommen waren, beherrscht nun der Ukraine-Krieg und seine Auswirkungen unseren Alltag.»

Heute müssen man den Einwohnern Fragen nach der Erhältlichkeit von Jodtabletten beantworten oder den genauen Standorts ihres Schutzplatzes mitteilen, so Baumann weiter. «Vor wenigen Jahren waren unsere Bauverwaltungen hingegen mit der Frage konfrontiert, ob es die Schutzplätze überhaupt noch brauche.» Da zeige es sich, dass es sich nach wie vor bewähre, wenn man in den Gemeinden bei Sachthemen langfristig und auch mit unwahrscheinlichen Szenarien plane – «denn eine Krise kündigt sich ja in der Regel nicht lange vorher an», erklärte der VTG-Präsident.

Denise Neuweiler deutlich gewählt

Unklar war bei Versammlungsbeginn auch, wer die Nachfolge der per Ende Mai 2022 aus dem VTG-Vorstand zurücktretenden Jacqueline Müller antreten würde. Denn für den VTG-Vorstandssitz der Gemeindepräsidentin von Pfyn stellten sich mit Denise Neuweiler, Gemeindepräsidentin von Langrickenbach, und Thomas Ochs, Gemeindepräsident von Amlikon-Bissegg, gleich zwei Persönlichkeiten zur Wahl. Nachdem sich beide vorgestellt hatten, wurde zur offenen Wahl geschritten, bei der Denise Neuweiler mit 85 zu 27 Stimmen deutlich siegte.

Der Gemeindepräsident von Wuppenau, Martin Imboden, leitet im VTG-Vorstand das Ressort Informatik. Dementsprechend blieb es ihm vorbehalten, das Projekt «Behördenübergreifende Digitalisierung» vorzustellen.

Digitale Transformation vorangetrieben

Das Ressort Informatik hatte mit dem Kanton die Grundlagen für eine Stelle zur Koordinierung der digitalen Transformation erarbeitet und schlug nun den Delegierten vor, mit dem Kanton eine Rahmenvereinbarung zu unterzeichnen. Laut Imboden seien die gesetzlichen Grundlagen ausreichend. Eine paritätisch zusammengesetzte, politische Steuerung soll die Ausrichtung festlegen, während die Fachstelle die Umsetzung und die operative Abstimmung übernehmen soll. Die Grundfinanzierung der Fachstelle soll durch einen Digitalisierungs-«Zweifränkler» sichergestellt werden. Für jede Gemeinde, die beim Projekt «eTG» mitmache und einen Franken je Einwohner bezahle, werde der Kanton noch einen Franken dazulegen, so Imboden.

Das Projekt stiess bei den Delegierten auf grosse Zustimmung, wurde doch der Vorstand mit 109 Ja zu 1 Nein beauftragt, es umzusetzen. Mit dem gleichen Resultat sprach der VTG einen Kredit von 50'000 Franken zur Anschubfinanzierung und hiess den Antrag gut, dass der VTG zur Finanzierung von eTG mit interessierten Gemeinden Leistungsvereinbarungen abschliessen kann.