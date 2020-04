Neuwahlen nach mutmasslicher Wahlfälschung? Frauenfelder Wahldebakel landet auf Tisch der Regierung Mögliche Wahlfälschung: Politiker stellen Genehmigung der Grossratswahl in Frage − die Regierung wird Optionen «intensiv diskutieren». Auch Neuwahlen schliessen nicht alle kategorisch aus.

Düstere Wolken hängen über der Thurgauer Demokratie: Regierungsgebäude in Frauenfeld. Bild: Reto Martin (1. Februar 2018)

Die mutmassliche Manipulation im Frauenfelder Wahlbüro, wonach die SVP einen Sitz zuviel und die GLP einen zuwenig erhalten hätte, zieht weitere Kreise. Nicht nur die mögliche Täterschaft interessiert. Stärker in den Fokus rücken staatspolitische Fragen. Wie ein Damoklesschwert hängt über allem der 20. Mai. An der ersten Sitzung des neuen Parlaments soll die Wahl vom 15. März genehmigt werden.

Wie das geschehen soll, nachdem Generalstaatsanwalt Stefan Haffter signalisiert hat, bis dann keine Untersuchungsergebnisse präsentieren zu können (Ausgabe vom 16. April), scheint offener denn je.

Jakob Stark, Thurgauer Regierungspräsident.

Andrea Stalder

Als Nächstes wird sich die Regierung den Kopf darüber zerbrechen. «Am Dienstag werden wir eine Aussprache über das Thema führen», bestätigt Regierungspräsident Jakob Stark. Mit gutem Grund: Denn es ist die Exekutive, die der Legislative den Antrag auf Wahlgenehmigung stellen muss.

«Um diesbezüglich einen klugen Entscheid zu fällen, brauchen wir eine Auslegeordnung.»

Es gehe um das Vertrauen in das System, gleichzeitig müsse der Parlamentsbetrieb weiter laufen können. Stark räumt ein, dass die Regierung, von Corona stark gefordert, dem Problem bisher erst wenig Zeit widmen konnte. «Die staatspolitische Bedeutung sieht man jetzt aber.»

Die GLP strebt mit der SVP eine Lösung an

Ueli Fisch, GLP-Fraktionschef. (Bild: Urs Bucher)

Für die GLP ist die Sache so klar wie ein Bergsee: Ihr stehe der zusätzliche Sitz zu. Bestärkt fühlt sich Fraktionschef Ueli Fisch durch Äusserungen des Generalstaatsanwalts. «Ich lese es so, dass er die Laufzettel höher gewichtet», sagt Fisch. Abgestellt auf diese eigentlichen Wahlprotokolle steht der Sitz der GLP zu, für die SVP spricht das Endergebnis. Fisch sagt:

«Aber dieses resultierte aufgrund eines betrügerischen Aktes.»

Er fordert, dass das Grossratsbüro dem Parlament die Wahl «GLP+1» zur Genehmigung vorlegt. «Sonst stelle ich am 20. Mai den Antrag, dass die Wahl im Bezirk Frauenfeld nicht zu genehmigen ist», kündigt er an. Falle der Antrag durch, geht die GLP vor Bundesgericht. Doch der Fraktionschef bevorzugt einen anderen Weg: «Wir setzen uns mit der SVP an einen Tisch.» Zwei Parteien – eine Lösung. Er appelliert an die «demokratischen Grösse» der SVP.

Ruedi Zbinden, Präsident der SVP Thurgau. (Bild: Reto Martin)

Doch die SVP hat wenig Musikgehör. Präsident Ruedi Zbinden beharrt auf der bekannten Position der Partei: «Wir setzen auf das Resultat.» Man habe ausgezählte Wahlzettel und ein im Amtsblatt publiziertes Wahlresultat.

«Bis heute habe ich nichts anderes.»

Alles Übrige seien unbewiesene Vermutungen. Einer Wahlwiederholung, sofern dies rechtlich überhaupt möglich ist, steht er skeptisch gegenüber. «Der Fehler ist ja nicht beim Stimmbürger passiert.» Und wenn sich die Manipulation bestätigen sollte? «Wenn der Beweis auf dem Tisch liegt, schauen wir weiter», gibt sich Zbinden zugeknöpft.

SP verlangt nach mehr Informationen

Nina Schläfli, Präsidentin der SP Thurgau. (Bild: Donato Caspari)

Für SP-Präsidentin Nina Schläfli ist – Stand heute – «die Genehmigung der Wahl am 20.Mai ausgeschlossen». Das sei ihre persönliche Meinung. Auch habe die GLP ihre Unterstützung. Gleichzeitig vermisst sie klare Informationen über mögliche Optionen.

«Können wir zum Beispiel die Wahl von 129 Gewählten genehmigen und von einem nur unter Vorbehalt?»

Sie habe nicht mehr Informationen, als in der Zeitung stünden. Es sei am Grossratsbüro und der Staatskanzlei, Grundlagen zu liefern. Falls sich die Vorgänge nicht klären lassen, ist für die Schläfli eine Wahlwiederholung eine Option. «Das muss uns die Demokratie wert sein.»

Peter Dransfeld, Fraktionschef der Grünen. (Bidl: Reto Martin)

GP-Fraktionschef Peter Dransfeld hofft auf eine politische Lösung. «Das Bestehen auf einem Wahlresultat, das mit guten Gründen bestritten wird, ist unanständig.» Für ihn spielt keine Rolle, wer betroffen ist. Die SVP sollte öffentlich erklären, dass sie den Sitz hergebe, wenn sich der Verdacht bestätige. Wird Dransfeld die Wahl aus heutiger Sicht genehmigen?

«Nein oder mit Vorbehalt.»

Zwar habe er noch keine Rücksprache mit der Fraktion nehmen können, «aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das vorbehaltlos genehmigen». Wenn die Strafuntersuchung nicht zu einer befriedigenden Klärung führe, ist für ihn auch eine Neuwahl vorstellbar.

FDP und CVP pochen auf Handlungsfähigkeit

Heidi Grau-Lanz ist langjährige FDP-Kantonsrätin. Als Gemeindepräsidentin von Zihlschlacht-Sitterdorf ist sie jeweils im kommunalen Wahlbüro von Amtes wegen präsent. So war es auch am 15. März. Nach den Ungereimtheiten in Frauenfeld habe man sich in ihrer Gemeinde gefragt, ob das auch hätte passieren können. «Wir sind der Meinung, dass es mit unserem System nicht möglich gewesen wäre. Wir gehen sehr pedantisch mit den Wahlzetteln um.»

Heidi Grau-Lanz, FDP-Kantonsrätin. (Bild: Andrea Stalder)

Als Kantonsrätin sagt sie: «Es muss irgendwie weitergehen.» Der Grosse Rat müsse «allenfalls unter Vorbehalt» – die Wahl genehmigen. Sie vertraue in dieser Frage den rechtlichen Abklärungen der Staatskanzlei und dem Büro, das eine Botschaft verabschieden muss. Grau-Lanz sagt:

«Wir können nicht einfach ein ganzes Parlament nicht bestätigen.»

Sie verweist auf die Handlungsfähigkeit der Legislative. Ansonsten hafte jedem Parlamentsentscheid ein Makel an. Die FDP-Kantonsrätin spricht sich gegen Neuwahlen aus. «Das wäre unverhältnismässig und abwegig, weil dazu die rechtliche Grundlage fehlt.»

Gallus Müller, CVP/EVP-Fraktionschef. (Bild: Donato Caspari)

«Es muss mit allen Mitteln erreicht werden, dass wir die Wahl genehmigen können.» Das sagt Kantonsrat Gallus Müller, Präsident der CVP/EVP-Fraktion.

«Unser Legislative soll am 20. Mai starten können.»

Dabei denkt er an die Verteilung der Kommissionssitze. Neuwahlen sind für ihn nicht die Lösung. «Ausser es fehlen Wahlzettel im grösseren Stil.» Für ihn stelle sich derzeit die Frage, ob das Total der Wahlzettel in Frauenfeld korrekt sei. «Sonst muss man nochmals nachzählen.»