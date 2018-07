Neunforner Winzer begrüssen zum zweiten Rebhüslifest Am Sonntag findet das zweite Rebhüslifest inmitten der Neunforner Reben statt. Wein gibt es zu degustieren und zu kaufen. Therese Schurter

Das OK des Rebhüslifests: Matthias Hagen, Emil Schneiter, Leo Krucker, Koni Wiesmann, Marcel Pfister und Madeleine Brack. (Bild: Therese Schurter)

Am Sonntag, 5. August, veranstalten acht ansässige Trauben- und Weinproduzenten der Rebbergkorporation Neunforn das zweite Rebhüslifest. Der Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr sowie das grosse und positive Echo waren für das OK Motivation genug, diesen Anlass erneut durchzuführen.

Was gibt es Schöneres, die edlen Tropfen direkt am Entstehungsort kennen zu lernen und zu geniessen. Die Rebhäuschen in den sonnigen Rebbergen oberhalb von Niederneunforn sind der Öffentlichkeit normalerweise nicht zugänglich. «Wir möchten die Leute hierhin bewegen, um die schöne Aussicht und unsere Weine zu geniessen», erklärt Matthias Hagen, Präsident der Rebbergkorporation. Aufgrund der lang anhaltenden Wärme und dem ferngebliebenen Frost und Hagel sind die Trauben heuer deutlich weiter entwickelt als in anderen Jahren.

Das Weinglas für neun Franken berechtigt zur Degustation und zum glas- oder flaschenweisen Kauf der Rot- und Weissweine sowie der Weinspezialitäten. Die kulinarische Vielfalt reicht von Rauchwurst über Pot au Feu bis zu Raclette.