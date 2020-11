Interview «Neugier ist meine Antriebsfeder»: Angelus Hux aus Frauenfeld hat ein neues Buch über die Schwyzer Familie von Reding mit Ablegern im Thurgau veröffentlicht Für sein Buch über die Schwyzer Familie von Reding in der Ostschweiz durchforstete Angelus Hux viele Archive. Der Frauenfelder spricht über die von Redings im Thurgau, die Vernissage und seine Motivation.

In seiner Stube zeigt Angelus Hux seine neueste Publikation namens «Ohne Furcht und ohne Tadel». Bild: Samuel Koch

Herr Hux, sind Sie ohne Furcht und ohne Tadel?

Angelus Hux: Nein, diese Devise stammt von Wolfgang Leopold Placidus von Reding, dem letzten Vertreter mit dem ursprünglich aus dem Kanton Schwyz stammenden Namen von Reding, der auch im Thurgau eine wichtige Rolle gespielt hat.

Was für eine Rolle hat er gespielt?

Er war Oberst und als Bauherr der Stadt Frauenfeld wesentlich beteiligt beim Bau der Stadtkaserne im Jahr 1865. Von der Familie von Reding gab es in der Ostschweiz aber auch Gerichtsherren, Landschreiber und Räte, Barone, Offiziere und Landvögte, Nonnen und Kirchenstifter, auch mit Ablegern in Frauenfeld, Dettighofen, Güttingen oder Arbon.

Unweigerlich steht der Name von Reding auch mit dem Redinghaus in Frauenfeld in Verbindung.

Ja. Im Redinghaus, wieder aufgebaut nach dem Stadtbrand 1771, war lange die Landeskanzlei beheimatet, später diente es als Sitz der Thurgauer Regierung und heute nutzt es der Geniusverlag. Es ist wunderschön, dass es heute der Stadt Frauenfeld gehört.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, aufwendige Genealogie für die Schwyzer Familie von Reding zu betreiben?

Vor zwei Jahren blätterte ich wieder einmal in meinem Buch über das Redinghaus.

Plötzlich klingelte des Telefon. Am anderen Ende der Leitung sprach Martin von Reding, der im schwyzerischen Goldau wohnt.

Er ist Herausgeber der jetzigen Publikation und wusste viel über die von Redings im Thurgau. Schon nach drei Tagen trafen wir uns. Das Projekt nahm seinen Lauf.

Das Buch «Ohne Furcht und ohne Tadel». Bild: Screenshot

Dann entspricht die jetzige Publikation also einem Zufall?

Martin von Reding pflegt zu sagen: Es gibt keine Zufälle, es fällt einem zu. (lacht)

Sie haben sofort zugesagt?

Ja. Ich bezeichne mich gerne als historisch interessierter Publizist. Seit meinem Rücktritt als Bürgerarchivar von Frauenfeld habe ich mehr Zeit, diesen spannenden Quellen nachzugehen.

Wie lange haben Sie für das Buch recherchiert?

Das ist eine gute Frage. Martin von Reding hat mich zwar mit viel Material versorgt. Aber ich habe auch tagelang in Archiven in Luzern, St.Gallen oder in Frauenfeld verbracht. Insgesamt dauerten meine Recherchen etwa 14 Monate.

Was treibt Sie an?

Neugier ist meine Antriebsfeder. Manchmal arbeitete ich täglich am Buch. Dann gab es aber auch Phasen, als wochenlang nicht viel gegangen ist. Buchpublikationen sind nicht vergleichbar mit einem Bürojob.

Sie haben schon viele historische Bücher geschrieben. Sind Sie süchtig danach?

Publizieren macht fast süchtig.

Kürzlich hat Ihr Buch Vernissage gefeiert.

Der renovierte Saal in der Klosterbibliothek Fischingen hat als Ort perfekt gepasst. Leider konnten nur 50 Personen teilnehmen. Nebst meiner Tochter Eva Maria als Cellistin waren aber mit Staatsschreiber Paul Roth, Stadträtin Elsbeth Aepli oder Bürgergemeindepräsident Titus Moser auch Vertreter von Kanton und Stadt dabei. Das hat mich gefreut.