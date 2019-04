Neues Pächterpaar haucht Klingenzell ob Mammern wieder Leben ein Die Umbauarbeiten des «Klingenzellerhofs» sind abgeschlossen, die neuen Pächter stehen in den Startlöchern: Heute öffnet das Restaurant wieder seine Türen. Auf dem Teller landet gutbürgerliche Küche. Margrith Pfister-Kübler

Die neuen Pächter des «Klingenzellerhofs»: Mike Simon und Nadine Splettstösser. (Bild: Margrith Pfister-Kübler)

Begeisterung: Mit diesem Wort fassen die neuen Pächter des «Klingenzellerhofs» ihr Erfolgsrezept in der Gastronomie lachend zusammen. Diese Begeisterung teilen Mike Simon und Nadine Splettstösser seit 21 Jahren. 1988 haben sie sich in der Schweiz kennen gelernt, in der «Seerose» in Meisterschwanden. Seither sind sie zusammen.

Das selten schön mit Sicht auf den Untersee gelegene Restaurant Klingenzellerhof, politisch zu Mammern und gemäss Postleitzahl zu Eschenz gehörend, ist ein unangefochtener Star unter den Ausflugszielen. Neben dem Restaurant steht die Kirche Klingenzell, erbaut im Jahr 1704, Lieblingsort für Heiratsfreudige.

Ein Pächterpaar ohne Trauschein

Besitzerin der Anwesen ist die Katholische Kirchgemeinde Untersee-Rhein. Nach der legendären Wirte-Epoche von Patricia und Niklaus Dähler – sie dauerte 26 Jahre – übernahm im Jahr 2014 Mesmer Felix Städler während dreieinhalb Jahren die Pacht des «Klingenzellerhofs». , Die beiden neuen Pächter sagen wie aus einem Munde:

«Wir sind weder verheiratet noch katholisch. Und trotzdem haben wir den ‹Klingenzellerhof› übernehmen dürfen. Das spricht doch für die Offenheit und Toleranz der Katholischen Kirchgemeinde Untersee-Rhein.»

Seit Anfang April leben der 47-jährige Mike Simon, von Beruf Koch, und die 42-jährige Nadine Splettstösser, gelernte Hotelfachfrau, in einer der drei neuen Wohnungen über dem Restaurant. Diese sind im Zuge der Umbauarbeiten entstanden. Rund 1,3 Millionen Franken investierte die Kirchgemeinde in den Umbau des «Klingenzellerhofs» mit komplett neuer Küche.

Dem Lebenslauf nach zu urteilen, gehört das Paar zu denjenigen, die das Leben beglückend aktiv meistern. Im Gespräch sind sie analytisch und präzise, dabei durchaus herzlich und fröhlich. «Es ist der Wunsch der Kirchgemeinde, dass wir im ‹Klingenzellerhof› eine gutbürgerliche Küche zu moderaten Preisen anbieten», sagt er.

Einen Prinzen und ein Königspaar bewirtet

In Klosters bewirteten die beiden schon Prinz Charles; auch das schwedische Königspaar Silvia und Carl Gustav. Doch bevor es das Duo in die Berge zog, führte es von 2001 bis 2008 das Restaurant Waldheim in Büsingen. Davor waren sie zwei Jahre lang Chefkoch und Chef de Service in der Schaffhauser «Sommerlust».

Zurück zur letzten Szenerie im Bündnerland: Weil im März 2019 der Pachtvertrag für das Café in Schiers auslief und das Haus zum Verkauf steht, machte sich das Paar auf die Suche nach einer neuen Aufgabe. Das Inserat des «Klingenzellerhofs» lockte, sie sahen sich alles vor Ort an. Und es hiess: «Päng, das ist es, hier in dieser wunderschönen Natur.» Nun ist es so weit: Heute Mittwoch starten sie. Mike Simon sagt:

«Ja, das Foto von uns mit Prinz Charles im Jahr 2013, das müssen wir noch aufhängen.»

Gedanken zum Kanton Thurgau? Nadine Splettstösser sagt spontan: «Mostindien und Bernina-Nähmaschinen». Sie habe einst extra eine Spardose aufgestellt, um eine Bernina kaufen zu können. «Meine Mama hat den Rest finanziert», sagt sie und lacht. Nähen ist nebst Töfffahren ihr Hobby. Letzteres ist auch die Leidenschaft von Mike Simon, er fährt die schwerere Maschine, Nadine die kleinere. Doch jetzt geben sie erst einmal als Pächterpaar Gas.