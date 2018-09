Neues Bundesasylzentrum in Kreuzlingen kostet Kanton kurzfristig 1,3 Millionen Ab kommenden März wird der Bund ein Ausreisezentrum in Kreuzlingen betreiben. Das kantonale Migrationsamt muss dadurch vier- bis fünfmal mehr Ausreisen organisieren und benötigt dafür bis zu elf zusätzliche Mitarbeiter. Trotzdem hat der Thurgau mit dem Bundeszentrum langfristig einen Kostenvorteil von 5,8 Millionen Franken pro Jahr. Larissa Flammer

Der Kanton Thurgau informiert über die Umwandlung des Empfangs- und Verfahrenszentrums Kreuzlingen: Camillus Guhl, Chef des Migrationsamtes, Regierungsrätin Cornelia Komposch, Regierungsrat Jakob Stark und Caesar Andres, Leiter des kantonalen Sozialamtes. (Bild: Reto Martin)

Am 1. März 2019 nimmt das neue Ausreisezentrum in Kreuzlingen seinen Betrieb auf. Das heute dort stationierte Empfangs- und Verfahrenszentrum soll in Altstätten betrieben werden.

Welche Veränderungen vor Ort in Kreuzlingen nötig sind, konnte der Kanton an einer Medienkonferenz am Montagvormittag in Frauenfeld noch nicht sagen. Das Staatssekretariat für Migration des Bundes erarbeitet das Betriebskonzept. Die Erfahrungen eines Testbetriebs im Kanton Zürich zeigen, das wohl keine grossen Veränderungen bezüglich Sicherheitssituation und medizinische Fragestellungen nötig werden. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft haben daher auch keine zusätzlichen Stellenbedarf angemeldet, wie Camillus Guhl, Leiter des Thurgauer Migrationsamts, sagte.

Haftplätze und Lehrpersonen

Um das Mehr an Ausreisen durchzuführen, benötigt jedoch das Migrationsamt zusätzliche Mitarbeitende. Insgesamt wird mit elf neuen Stellen gerechnet. Auf 2019 sollen erstmals sieben neue Personen angestellt werden. Zur Sicherstellung von genügend Administrativhaftplätzen - falls sich Personen weigern freiwillig auszureisen - werden zehn zusätzliche Plätze im Flughafengefängnis in Kloten angemietet.

Da Asylsuchende künftig bis zu 140 Tage in den Bundeszentren untergebracht sind, reduziert sich bei den Kantonen der Bedarf an Unterkunft und Betreuung von Asylsuchenden. Dies hat Auswirkungen auf die Durchgangsheime, die im Kanton Thurgau von der Peregrina-Stiftung betrieben werden. Asylsuchende und Nothilfebeziehende sollen künftig getrennt untergebracht werden. Die Durchgangsheime in Weinfelden, Amriswil, Hefenhofen und Romanshorn werden zu Notunterkünften, die Durchgangsheime in Frauenfeld und Arbon bleiben als solche bestehen.

Da sich schulpflichtige asylsuchende Kinder künftig länger in den Strukturen des Bundes befinden, muss ihre Beschulung sichergestellt werden. Das Amt für Volksschule erarbeitet momentan mit dem Staatssekretariat für Migration ein Konzept. Voraussichtlich werden zwei Lehrpersonen für die Bildung der Kinder im Ausreisezentrum verantwortlich sein, wobei sich Kanton und Bund die Kosten hälftig teilen.

Das Empfangs- und Verfahrenszentrum in Kreuzlingen, das per 1. März 2019 zum Ausreisezentrum wird. (Bild: Nana do Carmo, 4.05.2015)

Finanzielle Auswirkungen für den Kanton

Kurzfristig fallen im Kanton für das Budget 2019 absehbare Mehrkosten von bis zu 1,3 Millionen Franken an; namentlich im Bereich neue Mitarbeiter Migrationsamt, Miete von Haftplätzen und Beschulung im Ausreisezentrum.

Mittel- und langfristig fallen dagegen geringere Kosten in der Sozialhilfe und in den Regelstrukturen an, weil der Thurgau als Kompensation für seine Aufgabe als Standortkanton des Bundeszentrums weniger vorläufig Aufgenommene und Flüchtlinge übernehmen muss. Von dieser Entlastung profitieren überwiegend die Gemeinden, während der Kanton die Mehrkosten zu tragen hat. Regierungsrat Jakob Stark betonte an der Medienkonferenz, dass es für den Thurgau viel teurer geworden wäre, wenn er kein Ausreisezentrum hätte. Kanton und Gemeinden haben über alles gerechnet einen Kostenvorteil von 5,8 Millionen Franken.