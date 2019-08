Neuer Thurgauer

Kantonstierarzt Der Tierarzt Thomas Fuchs übernimmt per 1. November die Leitung des Thurgauer Veterinäramts von Paul Witzig, der in Pension geht. Thomas Wunderlin

Thomas Fuchs, Leiter des Thurgauer Veterinäramts. (Bild: PD)

Per 1. November wird der 55-jährige Veterinärmediziner Thomas Fuchs Thurgauer Kantonstierarzt, wie der kantonale Informationsdienst am Montag mitteilte. Nach einer kaufmännischen Ausbildung hatte Fuchs auf dem zweiten Bildungsweg die Matura erlangt. Danach studierte er an der Universität Bern Veterinärmedizin und promovierte 2003 am Institut für Tierzucht und Genetik.

Er absolvierte diverse Weiterbildungen, unter anderem im Bereich des Verwaltungsrechts und der Personalführung. Fuchs sammelte Erfahrungen in der Privatwirtschaft und in der Verwaltung. Er arbeitete als Assistent an verschiedenen Universitäten, Kliniken und Praxen und führte während vier Jahren eine Tierarztpraxis.

Zurzeit wohnt er im Kanton Luzern

Er war zwei Jahre in amtstierärztlicher Funktion im Laboratorium der Urkantone in Brunnen (SZ) tätig und leitete zuletzt vier Jahre das Amt für Natur, Jagd und Fischerei im Kanton Schwyz. Diese Stelle hat er laut Mitteilung auf eigenen Wunsch aufgegeben. Derzeit wohnt Fuchs mit seiner Partnerin im Kanton Luzern, er «wird aber so bald wie möglich in den Kanton Thurgau ziehen».

Fuchs wird seine Arbeit im Thurgauer Veterinäramt am 1. Oktober beginnen und einen Monat später die Leitung übernehmen. Fuchs Fuchs folgt auf Paul Witzig, der per April 2020 ordentlich pensioniert wird. Bis Ende Jahr wird Witzig noch Pendenzen aufarbeiten und bei Bedarf beratend zur Verfügung stehen.