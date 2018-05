Die Spitex Region Müllheim bekommt einen neuen Stützpunkt Die Spitex Region Müllheim prüft eine Fusion mit der Spitex Thur-Seerücken. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn.

Jubiläen: Silvia Kreuzer und Vreni Staufer engagieren sich bereits seit 15 und 10 Jahren für die Spitex Region Müllheim. (Bild: PD)

An der Jahresversammlung der Spitex Region Müllheim in der Turnhalle Hörhausen erfuhren die 57 anwesenden Mitglieder einiges über den derzeitigen Stand der Planungsarbeiten für den neuen Stützpunkt. Im Rahmen der Planung für die Räumlichkeiten wird auch die Entwicklung der Spitex in den nächsten Jahren berücksichtigt. Präsidentin Susanna Lehmann informierte, dass in verschiedenen Arbeitsgruppen derzeit eine mögliche Fusion mit der Spitex-Organisation Thur-Seerücken mit Sitz in Amlikon-Bisegg geprüft wird. Die Jahresrechnung schliesst mit einem positiven Ergebnis ab.

Für die Zukunft der Spitex und um dem erwarteten Fachkräftemangel vorzubeugen, bildet die Spitex Region Müllheim Lernende zu Fachfrau und Fachmann Gesundheit sowie Studierende zu Pflegefachfrau und Pflegefachmann HF aus. Die beiden Bildungsverantwortlichen Christine Hug und Ursula Frauenfelder informierten die Anwesenden über diese abwechslungsreichen und herausfordernden Ausbildungen. Zudem wurden Silvia Kreuzer und Vreni Staufer für 15 und 10 Jahre engagierte Mitarbeit geehrt. Zum Schluss wurde unter Begleitung des Ensembles Blues Rock Pop Jazz ein kleiner Imbiss serviert. (red)