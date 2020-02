Neuer Präsident für Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen An ihrer GV wählen die Hinterthurgauer Faustballer einen neuen Präsidenten und einen neuen Technischen Leiter.

Harry Stehrenberger, Silvan Jung, Philipp Jung und Marcel Eicher. (Bild: ZVG)

Die Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen (FG-RiWi) hat einen neuen Präsidenten. So war denn die diesjährige Generalversammlung der Faustballer im Café der Clienia Littenheid die letzte für Präsident Harry Stehrenberger.

In seinem Jahresbericht blickte Stehrenberger auf zahlreiche Höhepunkte zurück, so auf den Ligaerhalt des NLA-Teams im Mittelfeld der Rangliste auf dem Feld und in der Halle. Sechs weitere Aktiv-Mannschaften und vor allem die sieben Nachwuchsteams sorgten für weitere Erfolge.

Weil nebst Stehrenberger auch der Technische Leiter Marcel Eicher seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte, standen gleich zwei Ersatzwahlen an. In den beiden Ämtern sind nun zwei Brüder am Ruder: Stehrenberger konnte nach zehn Jahren sein Amt an Silvan Jung weitergeben, Eicher das seinige gar nach über 25 Jahre an Philipp Jung. (red)