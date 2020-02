Neuer Anlauf für Frühjahrsmesse bei der Zuckerfabrik Frauenfeld nach zwei Jahren Pause Am 18. März öffnet in Frauenfeld die «Schwooof», der Nachfolge-Anlass der TG Messe, die letztmals 2018 stattfand. Veranstalter Andreas Künzli verspricht «gute Geschichten».

«Mister Schwooof» Andreas Künzli ist ein Zürcher Weinländer. (Bild: Reto Martin)

Die Thurgauer Frühjahrsmesse auf dem Areal der Zuckerfabrik hat eine wechselvolle Geschichte. Am kommenden 18.März schlägt die Firma Maurer + Salzmann ein weiteres Kapitel auf. Vor gut anderthalb Jahren übernahm die Messeveranstalterin aus Winterthur die kränkelnde Messe von der Frauenfelder FVT Messe-Event AG.

In diesem Lenz folgt nun der angekündigte Relaunch unter dem Titel «Schwooof». «Mit drei O, weil es in St.Gallen schon einen Club namens Schwoof gibt.» Das erklärt Andreas Künzli, Geschäftsführer der Maurer + Salzmann AG und Geburtshelfer der neuen Messe.

Der 49-jährige Ossinger mit kaufmännischem Hintergrund hat wie der DJ eines Tanzclubs einige Platten in seinem Koffer, die er an der «Schwooof» nun auflegen will. «Wir bieten inhaltlich viele Facetten und erzählen eine gute Geschichte», sagt Künzli.

Er räumt aber auch ein, dass bei der ersten Austragung der neuen Thurgauer Frühjahrsschau die lokale Verankerung besser sein könnte. «Da waren wir als Winterthurer wohl etwas blauäugig», zeigt er sich selbstkritisch – obwohl ihm als Zürcher Weinländer die Region um die Thurgauer Hauptstadt ja nicht fremd sei. «Vernetzung ist in unserem Business sehr wichtig.»

Doppelt so viele Tage als beim vorerst letzten Mal

Dennoch: Etwa 40 bis 50 Prozent der Ausstellungsfläche belegen lokale und regionale Aussteller. Und die Fläche sei sogar etwas grösser als bei der letzten Messe im Frühjahr 2018. «Stand jetzt sind wir ausgebucht», sagt Künzli. Die «Schwooof» dauert auch deutlich länger als 2018: Vom Mittwochabend bis Sonntagnachmittag, fast fünf Tage, während die TG-Messe zuletzt noch halb so lang war. Er sagt:

«Grössere Aussteller treiben den doch beträchtlichen Aufwand für diese kurze Dauer einer Messe nicht.»

Und dann ist da nebst Handwerkern und Dienstleistern ja noch das Angebot an Sonderschauen und Unterhaltung, das die Gäste an den Westrand der Stadt locken soll. Andreas Künzlis Aufzählung ist lang: Das ist etwa die Werbeschau des Kompetenzzentrums für Auslandeinsätze der Schweizer Armee (Swissint) oder die Ostschweizer Ausscheidung der Berufsmeisterschaften der Schreiner mit gegen 40 Teilnehmenden.

Täglich Musik und Unterhaltung im Eventzelt

Ein tägliches Musik- und Unterhaltungsprogramm erwartet die Besucher im Eventzelt – damit die Messe dem «Schwooof» auch alle Ehre macht. Weiter präsentieren sich etwa die Frauenfelder Sportverein mit Ständen und Vorführungen an der Messe. Das traditionelle Handwerkerzelt fehlt nicht und Spielfreudige können am Stand von Nintendo Schweiz ihre Feinmotorik trainieren.

Obwohl da und dort traditionelle Messen von der Bildfläche verschwinden – prominentester Fall ist die Basler Mustermesse Muba – glaubt Künzli an die Zukunft des Formates. Er sagt:

«Messen sind nicht per se gestorben. Man muss den Leuten halt etwas bieten.»

Es reiche schon längst nicht mehr, Stand an Stand zu reihen. «Und wenn das Ambiente stimmt, geben plötzlich auch Besucher Geld aus, die nicht vorhatten, dies zu tun.» Eine lokal abgestützte Gastronomie und der bewährte Shuttlebus vom Bahnhof in die Zuckeri runden die Messe ab. Künzli ist zuversichtlich: «Die ‹Schwooof› bringt Menschen zusammen.»