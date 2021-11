Neue Wegführung «Wer über die Kantonsstrasse will, muss höllisch aufpassen»: Der Verein Thurgauer Wanderwege hat an der Rohrerbrücke unterhalb Warth-Weiningen umsignalisiert Wer von Frauenfeld in die Kartause Ittingen wandert, quert bei der Rohrerbrücke die Kantonsstrasse. Diese ist aber stark befahren. Nun hat der Verein Thurgauer Wanderwege diese Sicherheitslücke gefüllt, indem die Routenführung angepasst worden ist.

Bringen an der Rohrerbrücke neue Wegweiser für den Wanderweg an: Hans Müller und auf der Leiter Stefan Birchler. Bild: Evi Biedermann

Für Fussgänger ist es an der Hauptstrasse zwischen Weiningen und Frauenfeld gefährlich, besonders bei der Rohrerbrücke.

«Wer dort im Rank über die Kantonsstrasse will, muss höllisch aufpassen.»

Das sagt Warth-Weiningens ehemaliger Gemeindepräsident Hans Müller. Die Strasse an besagter Stelle queren, das wollen viele, besonders an schönen Wochenenden, wenn Wanderer und Familien mit Kindern zur Kartause unterwegs sind. Die einen gehen ab Frauenfeld der Murg entlang, andere steigen ins Postauto und fahren bis zur Haltestelle Roherbrücke, wo auch der Murgweg einmündet. Von dort aus aber müssen alle, die zu Fuss in die Kartause wollen, über die Brücke. Am anderen Ende – im besagten Rank – muss man zwingend die Strasse überqueren, sofern man auf dem Wanderweg zur Kartause bleiben will.

Laut Statistik fahren täglich über 9000 Fahrzeuge durch

Und das ist gefährlich, denn der Verkehr rollt ununterbrochen. Über 9000 Fahrzeuge täglich zirkulieren gemäss Statistik des kantonalen Tiefbauamts auf dieser Strecke. In den Sommermonaten sind es jeweils deutlich mehr. Wenn Lastwagen darunter sind, was auch samstags der Fall ist, versperren diese die Sicht auf die nachfolgenden Autos.

«Es ist höchste Zeit, dass da etwas ändert.»

Hans Müller ist dieser Meinung und hat deshalb zusammen mit Stefan Birchler eine neue Signalisation angebracht. Seit kurzem nun führt der Wanderweg unter der Brücke durch. Eingesetzt dafür hat sich der Verein Thurgauer Wanderwege. Birchler ist dessen Geschäftsführer und technischer Leiter, Müller ist Regionsleiter Frauenfeld. Er sagt:

«Die neue Wegführung schliesst eine grosse Sicherheitslücke.»

Für den neuen Wanderweg hat das kantonale Tiefbauamt eine Treppe erstellt. Bild: Evi Biedermann

Für den kleinen Umweg untendurch hat das kantonale Tiefbauamt eine breite und stabile Treppe gebaut und übernimmt auch die Finanzierung dafür. Damit unten nicht gleich ein neues Sicherheitsproblem auftaucht, indem Wanderer in die offene Wiese laufen, endet die Treppe mit einer Schranke. Diese schützt sie vor den Kühen, die zuweilen dort weiden.

Auch der Wanderweg hinauf nach Weiningen hat neu eine angepasste Route. Diese ist identisch mit dem bestehenden Trampelweg, den Ortskundige oder Eilige jeweils als Abkürzung benutzten. Jetzt ist das der offizielle gültige Wanderweg. Er führt nicht mehr durch den Wald, sondern der Waldgrenze entlang und ist mit einem Weidezaun sichtbar signalisiert.