Fischinger Klosterbrauerei feiert ihr neues Herbstbier Am Samstag feiert die Fischinger Klosterbrauerei das Herbstbierfest. Es werden bis zu 800 Besucher erwartet.

Bei schönem Wetter, wie hier 2018, wird das Herbstbierfest jeweils zu einem geselligen Grossanlass im Klosterhof. (Bild: Christoph Heer)

(red) Pilgrim-Braumeister Jonas Kasper hat sich für das Herbstbier 2019 etwas Besonderes einfallen lassen und das «Farmhouse Ale» mit Kastanien aus dem Bergell gewürzt. Sie geben dem Bier einen feinen, leicht süssen, aromatischen Geschmack. Alle erwachsenen Besucher erhalten wiederum gratis Bons für drei Glas «Farmhouse Ale».

Im 300 Jahre alten Klosterkeller, wo in Holzfässern die Pilgrim-Gourmetbiere Grand Crus reifen, haben die Besucher Gelegenheit, sich bei einer kleinen Kostprobe mit dem Braumeister persönlich über diese Biere zu unterhalten. Zudem ist der Brauereiladen geöffnet, wo man sich mit den Bieren eindecken kann.

Kostenlose Führungen

Um 11 Uhr und 14 Uhr bietet das Kloster Gelegenheit für eine Gratis-Führung. Die Kloster-Gastronomie serviert im Restaurant Pilgrim «Ghackets» und Hörnli an. Und in der kleinen Festwirtschaft in der Turnhalle halten die «Kuckucksgriller» aus Vogelsang zum Gratis-Bier wieder Weisswurst und Brezen bereit.

Die vierteljährlich stattfindenden Saisonbieranlässe der Brauerei haben sich in vielen Agenden festen Platz erobert. Gegen 800 Gäste finden jeweils den Weg in den Klosterhof. Über 500 Liter Gratis-Saisonbier fliesst durch die Hähne. Die gute Stimmung im Klosterhof und die feinen Biere fördern das gesellige Zusammensein von Jung und Alt.