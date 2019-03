«Kreamania» in Frauenfeld: Neue Plattform für kreatives Werken Die neue Messe Kreamania soll sich vom 24. bis 26. Oktober in der Festhalle Rüegerholz zum Marktplatz für kreative Menschen verwandeln.

Daniel und Daniela Vogt bewerben die «Kreamania». (Bild: PD)

(red) Vom Backen bis zum Patchwork, vom Stricken und Häkeln bis zum Gestalten von Kinderkleidern, von der Schmuckkreation bis zum Gestalten von Papeterieartikeln: Kreatives Werken hat viele Facetten und auch ganz konkrete Bedürfnisse.

«Für all die kreativen Menschen wollen wir eine Plattform schaffen für den Austausch von Ideen, Material und Know-how.»

Das erklärt Daniela Vogt. Mit ihrem Mann Daniel, beide kommen aus Bussnang, initiiert sie die neue Verkaufsmesse Kreamania: Messe für kreatives Werken.

«Besucher sollen sich mit Materialien eindecken und so selber aktiv werden können», sagt Daniela Vogt, die sich seit ihrer Schulzeit mit kreativem Handwerk beschäftigt. Ursprünglich wollte sie Töpferin/Keramikerin werden, doch ihr beruflicher Weg führte zum Kleinoffsetdruck. Als Hausfrau und Mutter von drei Kindern konnte sie ihre Freude am Stricken, am Patchwork und am Töpfern ausleben. Vor zehn Jahren kam die Seidenfärberei hinzu. Mit ihren Produkten besuchte die Landfrau bald Märkte und Messen in Basel und in Zürich. Daneben baute sie einen eigenen Webshop auf.

Günstiges Datum und Ort mit idealer Lage

Diese Erfahrungen und die Erkenntnis, dass sich der Messekalender gerade im Bereich des kreativen Werkens ziemlich ausgedünnt hat, führten zur Idee, eine eigene Messe zu starten. Die Herausforderung sei gross, doch das Konzept sei klar, meint Vogt. Zudem lägen die Messetermine vom 24. bis 26. Oktober günstig und die Rüegerholzhalle in Frauenfeld geografisch ideal. Angesprochen werden Aussteller und Besucher aus der ganzen Deutschschweiz.

Hinweis Weitere Infos im Internet unter: www.kreamania.ch