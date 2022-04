Strategie Der Thurgau startet beim Lärmschutz Phase zwei: Den Lärm an der Quelle bekämpfen Übermässiger Strassenlärm kann Anwohnerinnen und Anwohner belasten. Der Thurgau hat in den vergangenen Jahren stark in den Lärmschutz investiert. Es besteht aber weiterhin Handlungsbedarf. Nun wurde eine neue Strategie verabschiedet.

Im Kanton Thurgau sind bis 2020 88 Lärmschutzwände erstellt worden. Donato Caspari

Die neue Lärm- und Ruheschutzstrategie des kantonalen Tiefbauamts definiert die Vorgaben für künftige Projekte.

Stetiger Lärm kann krank machen. Die Lärmschutzverordnung des Bundes enthält deshalb die wichtigsten Bestimmungen, um die Bevölkerung vor Lärm zu schützen. Sie verpflichtet unter anderem die Kantone zu sogenannten Lärmsanierungen an Kantonsstrassen, entlang derer die massgeblichen Grenzwerte überschritten sind («Erstsanierung»).

Erstsanierung für 53,4 Millionen Franken abgeschlossen

Der Kanton Thurgau hat in den vergangenen Jahren stark in den Lärmschutz investiert und konnte die Erstsanierung der Kantonsstrassen weitgehend bis zur vorgegebenen Frist vom 31. März 2018 abschliessen. Bis 2020 baute das kantonale Tiefbauamt auf 107 Streckenabschnitten mit einer Länge von 24,3 Kilometern lärmarme Beläge ein. Hinzu kamen 88 Lärmschutzwände oder Lärmschutzdämme und 22991 Schallschutzfenster. Insgesamt beliefen sich die Kosten auf 53,4 Millionen Franken, wovon die Schallschutzfenster den grössten Teil ausmachten. Mit den Massnahmen wurden zirka 5000 Personen geschützt. Trotzdem bleiben zirka 25000 Personen von Grenzwertüberschreitungen betroffen.

Der Kampf gegen übermässigen Strassenlärm ist nach der Erstsanierung zu einer Daueraufgabe geworden. Damit der Kanton diese Aufgabe erfüllen kann, hat das kantonale Tiefbauamt die «Strategie Lärm- und Ruheschutz kantonale Strassen Thurgau» ausgearbeitet. Sie ist im März 2022 in Kraft getreten. Gemäss der neuen Strategie wird der Lärm- und Ruheschutz in alle Projekte im Kantonsstrassennetz integriert, um übermässigen, störenden und schädlichen Lärm kontinuierlich zu reduzieren und damit die Lebens- und Aufenthaltsqualität entlang der Kantonsstrassen weiter zu steigern sowie die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen.

Paradigmenwechsel eingeleitet

Mit der neuen Strategie findet auch ein Paradigmenwechsel statt. Schweizweit hat sich der Kenntnisstand bezüglich Wirkung und Wirksamkeit von Geschwindigkeitsreduktionen und lärmarmen Belägen verbessert. Es hat sich gezeigt, dass diese beiden Massnahmen einen wirksamen und dauerhaften Schutz vor Strassenlärm ermöglichen. Die kantonale Strategie setzt deshalb in erster Linie auf Lärm- und Ruheschutz an der Quelle. Bei allen Strassenbau- und Unterhaltsprojekten soll als erstes geprüft werden, ob lärmarme Beläge, die Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit oder verkehrslenkende Massnahmen umzusetzen sind. Diese Massnahmen sind an die Bedingung geknüpft, dass sie wirtschaftlich tragbar und verhältnismässig sind.

Ruheschutz an der Quelle mit lärmarmen Belägen

Auf Stufe der Projekte wird sich in den kommenden Monaten eine neue Praxis entwickeln, damit der Lärm- und Ruheschutz nach einheitlichen und objektiven Kriterien an allen Kantonsstrassen umgesetzt werden kann. So ist der Einsatz von lärmarmen Belägen beispielsweise nicht in allen Fällen möglich und führt im Vergleich zu konventionellen Belägen zu höheren Lebensdauerkosten. Lärmarme Beläge sollen deshalb eingesetzt werden, wenn sie sich als Bestlösung erweisen. Bei der Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit ist vor allem die Verhältnismässigkeit zu prüfen, da sie sich auf den Verkehrsfluss auswirkt. Die neue Strategie enthält auch Ziele zur Lärmvorsorge beim Planen und Bauen. (red)