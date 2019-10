Neue Kuratorin gesucht: Helga Sandl hat das Museum Kunst + Wissen in Diessenhofen verlassen Die bekannte Kunsthistorikerin Helga Sandl hat ihre freiberufliche Tätigkeit aufgegeben und ihr Schaffen von Diessenhofen nach Stein am Rhein verlegt. Thomas Güntert

Die Kunsthistorikerin Helga Sandl hat bei der Jakob und Emma Windler-Stiftung in Stein am Rhein am 1. Oktober die Leitung der Kultureinrichtungen übernommen. (Bild: Thomas Güntert)

«Die ersten Tage waren anstrengend, aber spannend», sagt Helga Sandl, die am 1. Oktober bei der Jakob und Emma Windler-Stiftung in Stein am Rhein die Nachfolge von Elisabeth Straut mit der Leitung der Kultureinrichtungen übernommen hat. Nachdem die gebürtige Bayerin in Regensburg und Tübingen Kunstgeschichte und Germanistik studierte, zog sie nach der Geburt ihres Sohnes vor 18 Jahren nach Konstanz, wo sie heute noch lebt.

Die Windler-Stiftung Jakob und Emma Windler gründeten im Jahr 1972 die Windler-Stiftung. Nach dem Tod des Geschwisterpaares ging ihr stattliches Wohnhaus Lindwurm, sowie zahlreiche Novartis Aktien vollumfänglich in den Besitz der Stiftung. Nebst dem Museum Lindwurm sind die Künstlerresidenz Chretzeturm und das zurzeit entstehende Kulturhaus die weiteren kulturellen Einrichtungen der Windler-Stiftung. Die Stiftung verwendet ausschliesslich die Dividenden aus dem Stiftungsvermögen für soziale, gemeinnützige und kulturelle Zwecke. Als vierter Bereich soll die Struktur der Stadt gefördert werden, indem man leerstehende denkmalgeschützte Häuser kauft und für Wohnungen umbaut, um dem Leerstand entgegenzuwirken. (gün)

Vor zehn Jahren hat sie sich als freischaffende Kuratorin selbständig gemacht und war in den letzten Jahren überwiegend in Diessenhofen tätig, wo sie die Carl und Margrit Roesch-Stiftung betreute und ein neues Konzept für das Museum Kunst + Wissen ausarbeitete. Nach Absprache mit der Windler-Stiftung wird sie die aufgegleisten Projekte in Diessenhofen bis zum Jahresende noch betreuen.

In Diessenhofen wird eine neue Person als Kulturverantwortliche gesucht, die künftig nicht nur das Museum Kunst + Wissen kuratiert, sondern auch für die Carl und Margrit Roesch-Stiftung tätig sein soll.

Sie hat schnell erkannt, dass sie sich bewerben muss

Helga Sandl hat sich für die Stelle bei der Windler-Stiftung beworben, weil sie alle gefragten Bereiche punktgenau abdecken kann und sie die vielfältigen und spannenden Möglichkeiten mit Geschichte, zeitgenössischer Kunst, historischem Städtebau und Literatur unheimlich reizten. Zudem findet sie die Strukturen und Angebote in Stein am Rhein nicht überdimensioniert und überschaubar. Sandl sagt:

«Die Windler-Stiftung will die Nähe zur Bevölkerung herstellen, aber auch spannend für ein grösseres Umfeld sein»

Zusammen mit ihrer Assistentin Verena Nussbaumer arbeitet sie bereits das Kulturprogramm für die nächsten beiden Jahre aus. Bewährte Projekte wie die Lesereihe mit Edith Fritschi oder das Künstlerstipendium im Chretzeturm werden weitergeführt. Für die Bevölkerung und insbesondere für junge Leute sollen im Chretzeturm allenfalls noch Workshops angeboten werden.

Im Winter, wenn das Städtchen fast leergefegt ist, möchte Helga Sandl etwas für die Einheimischen und die Leute in der Region machen. Es dürfe aber auch nicht zu viel werden.

«Kunst hat sich inzwischen so ausgeweitet, dass es fast keine Grenzen mehr gibt»

sagt die neue Kulturleiterin. Experimentelle Kunstformen, die nicht so leicht zugänglich sind, haben bei ihr genauso eine Berechtigung wie die herkömmliche Kunst.

Freiheiten werden sich verändern

Mit der Vollzeitstelle in Stein am Rhein gibt Helga Sandl auch gewisse Freiheiten einer Freelancerin auf. Sie bemerkt, dass man als Freiberufler immer vorausdenken und schauen muss, dass alles läuft, damit man sein Leben finanzieren kann.

«Die Arbeit ist zwar vielfältig und schön, aber auf Dauer auch recht anstrengend.»

Sandl weiss, dass gewisse Freiheiten sicherlich verloren gehen, aber dass sich auch neue ergeben werden. Helga Sandl muss sich beispielsweise nicht mehr um Räumlichkeiten und Finanzierungen kümmern und kann sich überwiegend auf die Künstler und die künstlerischen Inhalte konzentrieren. «Zudem bedeutet eine Festanstellung auch eine gewisse private Sicherheit.»