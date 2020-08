Generationenwechsel: Neue Inhaber für Sirnacher Unternehmen Die Sirnacher Rey Automation AG hat zwei neue Eigentümer: Michael Rey und Lukas Naef übernehmen das bald 40-jährige Unternehmen.

Lukas Naef und Michael Rey übernehmen das Sirnacher Unternehmen. (Bild: ZVG)

(red) Die bald 40-jährige Geschichte der Rey Automation AG wird durch die neuen Inhaber Michael Rey und Lukas Naef fortgesetzt. Das Sirnacher Unternehmen setzt auf innovative Automations- und individuelle Digitalisierungslösungen. Nach mehreren Jahren als CEO übernimmt Michael Rey gemeinsam mit Lukas Naef die Eigentümerschaft der Rey Automation AG. Das Unternehmen hat sich in den letzten 40 Jahren national wie auch international zu einem renommierten Dienstleister für anspruchsvolle Automations- und Digitalisierungslösungen entwickelt. Mit seinen 71 Mitarbeitern entwickelt Rey Automation massgeschneiderte Kundenlösungen für Produktions- oder Infrastrukturanlagen.

«Dank unseren motivierten Mitarbeitern und innovativen Lösungsansätzen haben wir es geschafft, langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden aufzubauen», lässt sich Michael Rey in einer Mitteilung des Unternehmens zitieren. «Auch in Zukunft wird es unser Ziel sein, den eingeschlagenen Weg, immer am Puls unserer Kunden und unter Berücksichtigung neuer Technologien, erfolgreich zu beschreiten.» Für die Zukunft recht Rey Automation mit einem vermehrten Wachstum in den Bereichen IT-Services und kundenspezifische Applikations-Entwicklungen.

«Mit interdisziplinärem Knowhow von OT bis IT, unseren motivierten und top ausgebildeten Mitarbeitern, werden wir unsere Position als führender Schweizer Digitalisierungspartner weiter ausbauen und unsere Kunden begeistern», sagt Miteigentümer Lukas Naef. «Wir sind bereit für die Zukunft und freuen uns weitere interessante und zukunftsorientierte Arbeitsplätze in der Region Wil schaffen zu können.»